«Ощущение праздника»: в Калининграде прошел Парад Победы

Лилия Килячкова
Особое внимание зрителей парада привлекла механизированная колонна, которую возглавили легендарные танки Т-34.

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Голенков; 5-tv.ru

Более тысячи военнослужащих приняли участие в Параде Победы в Калининграде

В Калининграде состоялся масштабный военный парад в честь 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Кадры с торжественного мероприятия публикует 5-tv.ru.

По центральным улицам города торжественным маршем прошли парадные расчеты, представляющие управление Балтийского флота, соединения армейского корпуса, расчеты морской авиации, ПВО и морской пехоты. К ним присоединились курсанты Балтийского высшего военно-морского училища.

«С блестящим настроением, с ощущением праздника. 81-я годовщина. А я помню, когда я здесь ходил еще в 1960-х годах курсантом инженерного училища. И вот сейчас чем больше мы живем, дольше живем, тем нам интереснее становится жить, приходить сюда и окунаться в эту атмосферу, атмосферу победителей. Никто, кроме нас, это не оценит», — поделился эмоциями профессор Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта Геннадий Кретинин.

В параде также участвовали ветераны и дети войны. Одна из них, Лидия Лекса, рассказала, что была узником концентрационного лагеря, когда ей было всего три года.

«Это такой очень болезненный светлый праздник. Он хоть и не болезненный сейчас, но эти все воспоминания, они очень тяжелые. Я была малолетним узником в три с половиной года в концлагере. Поэтому, поэтому там страшные воспоминания», — сказала Лидия.

Особое внимание зрителей парада привлекла механизированная колонна, которую возглавили легендарные танки Т-34. В составе ретро-колонны также проехали мотоциклы К-750, автомобили ГАЗ-М1, грузовики ЗИЛ-157 с пушками ЗИС-3 и знаменитые установки «Катюша».

