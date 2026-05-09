Операторы БПЛА доставили цветы к памятнику красноармейцам на территории ВСУ

Военные обнаружили мемориал во время аэроразведки.
Фото, видео: 5-tv.ru
Бойцы СВО возложили цветы к памятнику красноармейцам с помощью БПЛА
Бойцы группировки войск «Днепр» с помощью беспилотного летательного аппарата возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Херсонской области.
В ходе аэроразведки российские военные обнаружили мемориал со статуей красноармейца. Так как киевский режим предал забвению подвиг советских солдат, некому было возложить к памятнику цветы.
«Они забыли, что их деды воевали, у них снова процветает национализм», — рассказал оператор-корректировщик с позывным «Жнец».
Военные с помощью FPV-дрона доставили к мемориалу красные гвоздики и венок.
«Мы почтили память наших дедов, гордимся ими и будем помнить всегда их подвиг и победу над фашизмом. Все цели СВО будут достигнуты, победа будет за нами», — заявил оператор-сапер с позывным «Череп».
Ранее президент России Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата на Красной площади.
