Собянин: Гормост обслуживает большинство важнейших инженерных сооружений города

Предприятие участвует в ремонте и реставрации важнейших памятников истории культуры.

ГБУ «Гормост», одному из старейших предприятий городского хозяйства Москвы, исполнилось 90 лет. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил Сергей Собянин.

«Еще в довоенное время Гормост участвовал в реализации генерального плана реконструкции столицы. Сегодня предприятие обслуживает большинство важнейших инженерных сооружений города: мосты, путепроводы, развязки, транспортные тоннели, причалы, фонтаны и памятники», — написал Сергей Собянин.

За последние годы специалисты предприятия провели капитальный ремонт Большого Москворецкого и Большого Каменного мостов, фактически разобрав и собрав их заново (при этом бережно сохранив все исторические элементы), Царицынской плотины, а также реставрировали Ростокинский акведук. Все эти объекты — памятники истории и культуры.

Гормост принимал активное участие в возрождении ВДНХ. В 2018–2019 годах его сотрудники восстановили все 17 исторических фонтанов — объектов культурного наследия федерального значения. В их числе — 14 фонтанов Центральной аллеи, а также «Золотой колос», «Каменный цветок» и «Дружба народов».

В 2020 году предприятие участвовало в ремонте и реставрации 17 причалов Северного речного вокзала.

Сотрудники Гормоста входят в состав сводной мобильной группировки Москвы: они участвовали в ликвидации пожаров в Рязанской области, оказывали помощь эвакуированным жителям Курской области, а с 2022 года восстанавливают мосты, соцобъекты и жилье в Луганской Народной Республике.

Сергей Собянин поблагодарил специалистов предприятия за профессионализм, надежность и вклад в развитие инфраструктуры столицы.

