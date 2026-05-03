Вернуться к жизни: как Москва помогает участникам СВО и членам их семей

Дарья Бруданова
Дарья Бруданова

За время своей работы специализированный центр поддержки ветеранов оказал более 500 тысяч услуг.

Какую помощь Москва оказывает бойцам СВО и их семьям

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Собянин: Москва оказывает комплексную помощь участникам СВО и членам их семей

Один из главных приоритетов Москвы — поддержка участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС рассказал мэр города Сергей Собянин.

Москва является первым регионом в РФ, где открылся Центр поддержки участников СВО. Задача специалистов — помочь военнослужащим, которые завершили службу, вернуться к гражданской жизни.

Сначала бойцам СВО, как и их близким, предоставляют базовые услуги. Затем после того, как основные потребности закрыты, эксперты разрабатывают дальнейшую программу, направленную на комплексную адаптацию военнослужащих к нормальной жизни.

«В основе такой поддержки — запросы от самих ветеранов и их родных», — отметил Сергей Собянин.

За время работы центра участникам СВО и их семьям оказали более 500 тысяч услуг.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что интеграция людей с инвалидностью во все сферы является одним из приоритетов города. 

