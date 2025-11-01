Двое рабочих упали с крыши пятиэтажки в Химках, один из них погиб

Дарья Орлова
Дарья Орлова

Следственный комитет начал расследование.

В Химках двое рабочих упали с крыши пятиэтажки

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В Химках завели уголовное дело после гибели рабочего

В подмосковных Химках возбудили уголовное дело после гибели рабочего во время выполнения высотных работ. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, расследование проводится по статье 216 УК РФ, касающейся нарушений правил безопасности при проведении строительных или иных работ, повлекших смерть человека.

По данным ведомства, трагедия произошла 31 октября. Двое рабочих занимались установкой снегозадержателей на крыше пятиэтажного жилого дома. В какой-то момент мужчины сорвались вниз. Один из них погиб на месте, второй был доставлен в больницу с тяжелыми травмами.

Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия, изъяли предметы, имеющие значение для расследования, а также допросили очевидцев. Назначены судебно-медицинские экспертизы, которые помогут установить точные причины произошедшего.

Кроме того, проверку проводит Химкинская городская прокуратура. Надзорное ведомство намерено оценить, были ли соблюдены нормы охраны труда и техники безопасности, а также законность привлечения пострадавших к выполнению работ на высоте.

