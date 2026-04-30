В освобожденных населенных пунктах ДНР нашли останки 74 мирных жителей

Светлана Стофорандова Журналист

Уже назначены экспертизы, которые помогут установить точные обстоятельства смерти людей.

В освобожденных населенных пунктах ДНР обнаружены останки 74 мирных жителей. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

«В рамках работы по сбору доказательств преступлений украинских националистов в недавно освобожденных населенных пунктах ДНР обнаружены и эксгумированы останки 74 мирных жителей», — говорится в сообщении ведомства.

Сейчас по всем найденным останкам назначены необходимые экспертизы, которые помогут установить точные причины и обстоятельства их смерти.

Главное управление криминалистики активно помогает следователям из новых регионов. Только за последние две недели сотрудники ведомства осмотрели более 400 зданий и сооружений, которые пострадали от действий украинских боевиков.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что бойцы СВО освободили Корчаковку в Сумской области и Новоалександровку в ДНР.

Кроме того, за прошедшие сутки российские силы поразили энергетическую инфраструктуру противника, сбили два снаряда HIMARS, семь управляемых авиабомб и 571 беспилотник ВСУ. Потери украинской стороны составили около 1 125 боевиков.

+10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 25%
74.80
-0.08 88.64
0.86
Пробуждаем силу волос: лунный гороскоп стрижек на май 2026 для знаков зод...

