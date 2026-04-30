Зловещий подвал: полицейские раскрыли тайну мумии из старинного особняка

Дарья Орлова
Личность усопшего установили спустя 16 лет после его смерти.

В Великобритании спустя длительное время была окончательно установлена личность мужчины, чье мумифицированное тело обнаружили в подвальном помещении заброшенного особняка еще в 2010 году. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Согласно данным расследования, почившим оказался выходец из Ирландии по имени Фрэнк, который при жизни работал строителем и арендовал жилье у владельца здания Николы Халбриттера.

Хозяин недвижимости перестал следить за домом после смерти своей матери в 2008 году и съехал, однако продолжал сдавать некоторые комнаты, не подозревая, что один из его арендаторов скончался и превратился в мумию прямо под полом.

История началась с того, что соседи стали массово жаловаться представителям правопорядка на невыносимый смрад, доносившийся со стороны старинного дома.

Полицейским пришлось использовать лестницу, чтобы попасть на территорию участка через сад соседнего дома. Войдя в подвал, правоохранители обнаружили останки в крайне высокой степени разложения и мумификации.

Состояние тела и окружающая обстановка были настолько ужасающими, что нескольких офицеров стошнило на месте происшествия. Выяснилось, что из-за прорыва водопроводной трубы в помещении расплодились полчища насекомых, а само здание захватили крысы и лисы.

Дополнительные сложности создавало состояние прилегающей территории: двор Халбриттера полностью зарос японской рейнутрией — агрессивным инвазивным растением, которое практически заблокировало доступ к дому.

Несмотря на многолетние судебные тяжбы и требования местных властей привести особняк в надлежащий вид, владельцу долгое время удавалось игнорировать предписания.

В 2026 году мужчине был предъявлен ультиматум: если он не очистит территорию самостоятельно, работы проведет муниципальный совет, после чего собственнику выставят внушительный счет за оказание клининговых и логистических услуг.

Пробуждаем силу волос: лунный гороскоп стрижек на май 2026 для знаков зод...

Последние новости

20:35
Зловещий подвал: полицейские раскрыли тайну мумии из старинного особняка
20:22
В школах введут новый предмет «ДНК России» о героях и ценностях
20:13
В Нижнем Новгороде состоялась четвертая акция «Особенности национальной уборки»
20:01
Семьям вернули останки погибших на батискафе «Титан»
19:52
Собянин: в Москве начался сезон работы фонтанов
19:41
«Чтобы мы виделись раз в год»: Успенская рассказала о мужчине мечты

Сейчас читают

«Она реально мама»: Дорохов о роли Картунковой в команде
Кто возглавит Дагестан? Путин поддержал сразу две кандидатуры
«Я вдовец»: звезда «Кадетства» Артем Терехов рассказал, как один воспитывает сына
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео