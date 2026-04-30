Зловещий подвал: полицейские раскрыли тайну мумии из старинного особняка

Daily Mail: полицейские раскрыли тайну мумии из старинного особняка

В Великобритании спустя длительное время была окончательно установлена личность мужчины, чье мумифицированное тело обнаружили в подвальном помещении заброшенного особняка еще в 2010 году. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Согласно данным расследования, почившим оказался выходец из Ирландии по имени Фрэнк, который при жизни работал строителем и арендовал жилье у владельца здания Николы Халбриттера.

Хозяин недвижимости перестал следить за домом после смерти своей матери в 2008 году и съехал, однако продолжал сдавать некоторые комнаты, не подозревая, что один из его арендаторов скончался и превратился в мумию прямо под полом.

История началась с того, что соседи стали массово жаловаться представителям правопорядка на невыносимый смрад, доносившийся со стороны старинного дома.

Полицейским пришлось использовать лестницу, чтобы попасть на территорию участка через сад соседнего дома. Войдя в подвал, правоохранители обнаружили останки в крайне высокой степени разложения и мумификации.

Состояние тела и окружающая обстановка были настолько ужасающими, что нескольких офицеров стошнило на месте происшествия. Выяснилось, что из-за прорыва водопроводной трубы в помещении расплодились полчища насекомых, а само здание захватили крысы и лисы.

Дополнительные сложности создавало состояние прилегающей территории: двор Халбриттера полностью зарос японской рейнутрией — агрессивным инвазивным растением, которое практически заблокировало доступ к дому.

Несмотря на многолетние судебные тяжбы и требования местных властей привести особняк в надлежащий вид, владельцу долгое время удавалось игнорировать предписания.

В 2026 году мужчине был предъявлен ультиматум: если он не очистит территорию самостоятельно, работы проведет муниципальный совет, после чего собственнику выставят внушительный счет за оказание клининговых и логистических услуг.

