В Ульяновской области пресекли деятельность участников экстремистского движения

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 85 0

Они пропагандировали криминальные традиции вместе с асоциальном поведением.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; ФСБ РФ; 5-tv.ru

Сотрудники ФСБ России пресекли деятельность участников экстремистского движения в Ульяновской области. Соответствующие кадры ведомства поступили в распоряжение 5-tv.ru.

Отмечалось, что представители Следственного управления (СУ) Следственного комитета (СК) России по региону на основании оперативно-розыскных мероприятий региональных управлений ФСБ и МВД РФ возбудили уголовное дело против членов ячейки запрещенного на территории государства экстремистского движения, которое действовало в Карсунском районе Ульяновской области.

По данным уполномоченных сотрудников, участниками сообщества пропагандировались криминальные традиции вместе с асоциальном поведением, престижностью совершения преступлений, ненавистью, агрессией и насилием к членам общества, которые не поддерживают данную идеологию. Помимо этого, было установлено, что один из числа задержанных совершал вымогательства.

Во время обысков по адресам проживания фигурантов дела были обнаружены и изъяты холодное оружие, средства мобильной связи, компьютерная техника, символика запрещенной экстремистской организации, банковские карты и денежные средства. Все эти вещи использовались при совершении преступлений.

В данный момент оперативные сотрудники при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали четыре фигуранта. Двоим обвиняемым, по ходатайству следователя СК России, по суду избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двум другим — в виде домашнего ареста.

Расследование продолжается, ведутся следственные действия, которые направлены на закрепление доказательной базы.

Ранее, писал 5-tv.ru, ФСБ РФ пресекла деятельность подозреваемой в госизмене жительницы Донецка.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

