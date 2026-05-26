«Нареканий нет»: Артем Чекалин рассказал об условиях содержания в СИЗО

Адвокат Третьяков: Артем Чекалин ждет апелляции в Бутырке без жалоб

Бывший супруг блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, Артем Чекалин не высказывает претензий к условиям содержания в следственном изоляторе. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал его адвокат Константин Третьяков.

По словам защитника, у Чекалина нет нареканий на условия в СИЗО «Бутырка», где он находится после приговора по делу о незаконном выводе денег в ОАЭ с использованием поддельных документов.

«Нареканий по условиям содержания нет», — пояснил он.

До этого сам Чекалин и его адвокаты подали жалобы на приговор. Суд назначил бывшему супругу Лерчек семь лет колонии общего режима, а также штраф в размере 194 миллионов рублей. Приговор был вынесен 13 апреля.

Позднее защита опубликовала видеообращение Чекалина, записанное до суда. В нем он заявил, что не считает себя виновным и не признает предъявленные обвинения.

Новое уголовное дело против Лерчек, Артема Чекалина и их партнера Романа Вишняка возбудили в октябре 2024 года. По версии следствия, фигуранты могли незаконно вывести из России в Дубай более 250 миллионов рублей, используя поддельные документы. Чекалин, как и Лерчек, отрицал причастность к выводу средств за границу. При этом он признал вину в нарушении налогового законодательства.

Вишняка же приговорили к двум с половиной годам колонии и штрафу в 500 тысяч рублей. Исходя из его показаний, Чекалин знал, что деньги поступают на счета нерезидента России в обход налоговой службы. Роман утверждал, что бывший супруг Лерчек был организатором схемы и отвечал за финансово-хозяйственную часть. Самой Чекалиной, по его словам, отводилась роль в рекламных съемках.

Валерия Чекалина родила четвертого ребенка от аргентинского хореографа Луиса Сквиччиарини 24 февраля. На следующий день после выписки блогера госпитализировали. Позднее танцор сообщил, что у его возлюбленной диагностировали рак желудка четвертой стадии с метастазами. После этого Чекалина рассказала, что проходит химиотерапию. Ее освободили из-под домашнего ареста 16 марта, а судебное производство по уголовному делу в отношении блогера приостановили.

