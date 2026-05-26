«Нареканий нет»: Артем Чекалин рассказал об условиях содержания в СИЗО

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 33 0

Суд назначил экс-супругу блогера Лерчек семь лет колонии общего режима, а также штраф в размере 194 миллионов рублей.

Как Артема Чекалина содержат в СИЗО

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Уголовное дело против Валерии «Лерчек» Чекалиной

Адвокат Третьяков: Артем Чекалин ждет апелляции в Бутырке без жалоб

Бывший супруг блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, Артем Чекалин не высказывает претензий к условиям содержания в следственном изоляторе. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал его адвокат Константин Третьяков.

По словам защитника, у Чекалина нет нареканий на условия в СИЗО «Бутырка», где он находится после приговора по делу о незаконном выводе денег в ОАЭ с использованием поддельных документов.

«Нареканий по условиям содержания нет», — пояснил он.

До этого сам Чекалин и его адвокаты подали жалобы на приговор. Суд назначил бывшему супругу Лерчек семь лет колонии общего режима, а также штраф в размере 194 миллионов рублей. Приговор был вынесен 13 апреля.

Позднее защита опубликовала видеообращение Чекалина, записанное до суда. В нем он заявил, что не считает себя виновным и не признает предъявленные обвинения.

Новое уголовное дело против Лерчек, Артема Чекалина и их партнера Романа Вишняка возбудили в октябре 2024 года. По версии следствия, фигуранты могли незаконно вывести из России в Дубай более 250 миллионов рублей, используя поддельные документы. Чекалин, как и Лерчек, отрицал причастность к выводу средств за границу. При этом он признал вину в нарушении налогового законодательства.

Вишняка же приговорили к двум с половиной годам колонии и штрафу в 500 тысяч рублей. Исходя из его показаний, Чекалин знал, что деньги поступают на счета нерезидента России в обход налоговой службы. Роман утверждал, что бывший супруг Лерчек был организатором схемы и отвечал за финансово-хозяйственную часть. Самой Чекалиной, по его словам, отводилась роль в рекламных съемках.

Валерия Чекалина родила четвертого ребенка от аргентинского хореографа Луиса Сквиччиарини 24 февраля. На следующий день после выписки блогера госпитализировали. Позднее танцор сообщил, что у его возлюбленной диагностировали рак желудка четвертой стадии с метастазами. После этого Чекалина рассказала, что проходит химиотерапию. Ее освободили из-под домашнего ареста 16 марта, а судебное производство по уголовному делу в отношении блогера приостановили.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, адвокаты раскрыли, в каких условиях содержится Артем Чекалин.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Уголовное дело против Валерии «Лерчек» Чекалиной
30 апр
Лерчек начала четвертый курс химиотерапии
28 апр
Уже лучше? Стало известно о состоянии борющейся с раком желудка Лерчек
27 апр
Надо было сразу: Чекалин заплатил налоговой почти миллиард рублей
26 апр
СК возбудил уголовное дело из-за взлома соцсетей Артема Чекалина
22 апр
Лерчек призналась, кто вложил деньги в ее новый бренд
19 апр
Лерчек и Блиновская в прошлом? — Калашникова о борьбе с инфоцыганами
16 апр
«Кого защищаем?» — сестра певца Эмина о ситуации вокруг онкобольной Лерчек
14 апр
По следам Эдварда Била: Что известно о СИЗО, куда отправили Артема Чекалина
14 апр
Медосмотры и психологи: Чекалин начнет отбывать срок в СИЗО «Капотня»
14 апр
«Им воздастся»: Карина Нигай отреагировала на приговор Артему Чекалину
+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.67
0.12 83.30
-2.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:10
Российские гимнастки смогли добраться до Болгарии после проблем с чартером
21:58
«Страницу перевернула и простила всех»: Лариса Долина о скандале с квартирой
21:42
Не отходя от кассы: Рубио подписал документы с Арменией в аэропорту Еревана
21:30
Пропали без следа: в Амурской области месяц ищут женщину с пятью детьми
21:16
«Нареканий нет»: Артем Чекалин рассказал об условиях содержания в СИЗО
21:02
«Как Maybach стоит»: Иван Охлобыстин назвал причину отъезда зумеров из городов

Сейчас читают

Современный фолк: Надежда Бабкина и певица Ивушка завершили работу над совместным клипом
«Брата искали больше суток»: в Старобельске прощаются с погибшими в теракте
«Школа жизни»: пришедший из армии Калюжный дал совет новобранцам
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео