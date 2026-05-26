Пропали без следа: в Амурской области месяц ищут женщину с пятью детьми

Мария Гоманюк
Последний раз жительницу региона видели в Благовещенске. Она исчезла 30 апреля.

Что известно о пропавшей женщине с детьми в Амурской области

Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

Поиски женщины, которая пропала вместе с пятью детьми почти месяц назад, продолжаются в Амурской области. Об этом сообщили в Telegram-канале поисково-спасательного отряда «Амур».

По данным поисковиков, 33-летняя женщина исчезла 30 апреля. Последний раз ее видели на улице Чайковского в Благовещенске. Ее местонахождение по-прежнему неизвестно.

По предварительной информации, женщина может быть в Белогорске Амурской области. Спасатели продолжают распространять информацию о пропавшей и просит откликнуться тех, кто может знать, где находится женщина с детьми.

Ранее 5-tv.ru сообщал о другой поисковой операции. В Тульской области нашли живой трехлетнюю девочку, которая пропала во время прогулки в поселке Дубна. Ребенка обнаружили в лесном массиве почти спустя двое суток. После этого спасатели начали эвакуацию девочки.

Девочка исчезла после того, как вышла из дома на улице Калинина покататься на беговеле. Сначала ее пытались найти родственники, затем к поискам подключились волонтеры, полиция, спасатели и следователи.

