В Дагестане госпитализировали десять детей с признаками кишечной инфекции

Диана Кулманакова
Им оказывается вся необходимая помощь.

Отравление 10 детей в Дагестане — подробности

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Десять детей госпитализировали с признаками острой кишечной инфекции в Дагестане. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства здравоохранения в беседе с ТАСС.

Инцидент произошел в Казбековском районе республики. По данным ведомства, на данный момент в больнице остаются шесть детей, остальные проходят лечение амбулаторно.

«Им оказывается вся необходимая помощь, состояние детей не вызывает опасений», — рассказали представители регионального Министерства здравоохранения.

Как сообщила старший помощник прокурора республики Татьяна Голубова в беседе с агентством, по факту отравления несовершеннолетних организована проверка, а также дана оценка соблюдению требований федерального законодательства.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Санкт-Петербурге Следственный комитет начал проверку после отравления семи учащихся одного из колледжей. По данным СК, 29 октября студенты почувствовали себя плохо после посещения столовой. Сейчас специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего и оценивают риски для других учеников.

