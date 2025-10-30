Ногти в еде и крысы: следствие выясняет причины отравления в колледже Петербурга

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 91 0

Пострадали семь учащихся.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; ГСУ СК РФ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ; 5-tv.ru

Тема:
Массовые отравления в России

СК РФ проводит проверку по факту массового отравления в колледже Петербурга

Случай отравления учащихся в столовой одного из колледжей расследует Следственный комитет (СК) России по Санкт-Петербургу. Об этом 5-tv.ru сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ Анастасия Глущенко.

«В ходе мониторинга средств массовой информации обнаружено сообщение о том, что 29 октября ряд обучающихся в одном из колледжей города после посещения столовой почувствовали себя плохо и обратились за медицинской помощью», — отметила она.

Также уточнялось, что через следственный отдел по Московскому району, было организовано проведение доследственной проверки. Перед специалистами стоит задача — установить все обстоятельства произошедшего. Проводится оценка степени риска для других учеников. Всего пострадали семь учащихся. 

Происшествие прокомментировала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

«После посещения столовой студенты почувствовали недомогание, некоторые из них сейчас в больницы, а другие всю ночь провели с высокой температурой, либо в ванной. По словам студентов, к столовой колледжа много вопросов — ногти в еде и крысы стали нормой. Всю информацию направим в СК и Роспотребнадзор», — пояснила она.

В данный момент учащихся вывели на дистанционное обучение. Питание в учебном заведении поставляет компания «Аурум».

Ранее, писал 5-tv.ru, число отравившихся едой в Улан-Удэ достигло 165 человек. Известно о вспышке острой кишечной инфекции и сальмонеллеза в Бурятии стало 19 октября.

