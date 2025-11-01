На Кубани раскрыли аферу: «покойный» бизнесмен поздравил дочь со свадьбой

Москвичке грозит четыре года тюрьмы за пропавшего отца бизнесмена

Жительнице Москвы грозит до четырех лет лишения свободы за использование поддельного свидетельства о смерти отца, который все это время скрывался за границей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По данным следствия, 22-летняя девушка знала, что ее отец, краснодарский предприниматель Александр Хайруллаев, жив, хотя в отношении него расследовалось уголовное дело о мошенничестве. Несмотря на это, она направила в следственные органы ходатайство о прекращении уголовного преследования отца в связи с его «смертью» и приложила поддельное свидетельство.

«На скамью подсудимых отправлена 22-летняя москвичка, которая ранее предоставила в ЗАГС лжезаключение врача о смерти своего отца на Украине и получила свидетельство о его смерти», — говорится в публикации.

Следователи установили, что девушка неоднократно общалась с отцом, который все это время находился в федеральном розыске и скрывался за границей. Правда вскрылась после того, как в социальных сетях появилось видео со свадьбы, где Хайруллаев звонит дочери и поздравляет ее с праздником.

Ранее сообщалось, что бизнесмен вместе с сыном обманул инвесторов более чем на 100 миллионов рублей, пообещав построить в Краснодарском крае «голландские теплицы», которые могли бы поднять урожайность. Инвесторы поверили расчетам о высокой прибыли и передали деньги наличными, но вскоре выяснилось, что проект оказался фикцией.

Хайруллаев-старший скрылся за границей, а его сын был задержан и этой весной получил пять лет колонии. Похищенные средства пострадавшим возвращены не были.

