Жена Зеленского зарегистрировала бренд в ЕС

Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист

Торговая марка предполагает такие виды деятельности, как маркетинг, реклама, поиск спонсоров, организация конкурсов красоты, опросов и выпуск цветочных горшков и зажимов для денег.

Жена Зеленского зарегистрировала бренд в ЕС для бизнес-услуг и канцелярии

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена зарегистрировала в Европейском союзе (ЕС) торговую марку для оказания юридических и консультационных услуг. На это обратили внимание журналисты РИА Новости, изучив документы.

Бренд получил название «Саммит первых леди и джентльменов». Его оформили через ведомство по интеллектуальной собственности ЕС.

Классификация знака охватила контрактную деятельность, финансы, маркетинг, поиск спонсоров. Под этим брендом также могут выпускать рекламные ролики, проводить конкурсы красоты и организовывать опросы.

В перечень товаров включили и канцелярскую продукцию — зажимы для денег, точилки, бумажные чехлы для цветочных горшков и другие позиции. В регистрационных материалах в качестве владельца указана Елена Зеленская, патентным поверенным выступил гражданин Болгарии Эмил Бенатов. Регистрация действует на всей территории ЕС вплоть до мая 2032 года.

В ноябре 2025 года стало известно, что Канада отказала в регистрации товарного знака Zelenskyy из-за того, что его владелец не успел вовремя внести в заявку необходимые корректировки.

Судя по материалам, через бренд планировали продвигать различные услуги, в числе которых астрология, психология, проведение церемоний похорон и даже «помощь в надевании кимоно».

