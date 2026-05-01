В Германии раскрыли план Мерца в случае вывода американских войск

Нимайер: Мерц может воспользоваться выводом войск США для милитаризации Германии

Канцлер Германии Фридрих Мерц может использовать возможное сокращение американского военного присутствия как повод для усиления милитаризации страны. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

По его оценкам, Мерц способен воспринять шаг Вашингтона как удар по трансатлантическому партнерству, поскольку считает, что американские военные обеспечивают защиту Германии.

«Вероятно, он заявил бы, что из-за этого Германия точно должна создать сильнейшую армию», — спрогнозировал собеседник агентства.

Ранее президент США Дональд Трамп допустил сокращение военного контингента в Германии и отметил, что решение могут принять в ближайшее время.

Трамп неоднократно выражал недовольство позицией Берлина по конфликту в Иране и ядерному оружию. Он говорил, что экономические и социальные проблемы Германии связаны с недальновидной политикой действующего руководства страны.

