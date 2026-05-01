Российские дроны сорвали попытку контратаки ВСУ в Запорожской области. Лучшее видео из зоны СВО

59 0

Дроны поразили укрепленные позиции, блиндажи, средства связи и личный состав ВСУ.

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Российские дроны сорвали попытку контратаки ВСУ в Запорожской области

Расчеты ударных БПЛА группировки войск «Восток» нанесли удары по опорным пунктам ВСУ в Запорожской области.

Разведывательный расчет выявил подготовку украинских подразделений к атаке. Боевики сосредотачивали силы скрытно, размещая их в укрепленных блиндажах на опорных позициях. Военные быстро получили координаты и передали их операторам ударных дронов 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 68-го гвардейского армейского корпуса.

«Поступила боевая задача. Оперативно выдвинулись. Отработали по цели. С учетом того, что была плохая погода. Тем не менее, все получилось. Цель поражена. В среднем отрабатываем 15-20 птиц в день. Все долетают до цели. Поражаем противника», — рассказал оператор с позывным «Бухгалтер»

Дроны поразили укрепленные позиции, блиндажи, средства связи и личный состав ВСУ. Эти удары сорвали подготовку к контратаке и помогли российским подразделениям продвинуться вперед.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Спецоперация
+10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 25%
74.80
-0.08 88.64
0.86
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:30
«Гиацинты» против беспилотников боевиков. Лучшее видео из зоны СВО
7:00
Праздник с характером: почему 1 Мая — это больше, чем просто выходной на даче
6:47
Синоптики спрогнозировали +19 в воскресенье в Москве
6:23
Посол в Париже призвал россиян учитывать риски при поездках во Францию
6:00
Российские дроны сорвали попытку контратаки ВСУ в Запорожской области. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 мая, для всех знаков зодиака

Сейчас читают

Тарасова опубликовала первый пост после госпитализации: повод — печальный
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 4 по 10 мая
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 мая, для всех знаков зодиака

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео