Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 4 по 10 мая

Астролог Татьяна Рубина рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе — с 4 по 10 мая.

Неделя пройдет под знаком ощутимых перемен в области общения и самовыражения, а также возможности повысить репутацию и преуспеть в социуме.

Пока Солнце гостит в Тельце — это хороший период для неторопливого и основательного воздействия на сферу финансов и обустройства материальной базы. Удается создать комфортные условия дома и получить эстетическое удовольствие от окружающей среды. Происходит понимание, как умело распорядиться ресурсами, извлечь выгоду, а также сохранить и преумножить накопленное. Идеальное время для финансовых проектов, творчества и любовных дел.

Гармоничный аспект с космическим меценатом Юпитером придает уверенности в себе, помогает заслужить авторитет, получить профессиональное признание. В эти дни отчетливо прослеживаются ноты оптимизма и благородства. Открываются перспективы в сферах образования, туризма, юриспруденции, рекламы, науки, международной и издательской деятельности. Способ взаимодействия с окружающим миром и людьми базируется на взвешенном и тщательном подходе к делу.

В самовыражении также преобладают спокойные, выдержанные и несколько интровертные ноты. Меркурий, присоединившись к Солнцу в Тельце, включает деловую интуицию, удваивает желание накапливать деньги и тщательно взвешивает решения, прежде чем вкладывать их во что-то. Понимание цены вещам способствует выгодной торговле и наращиванию оборотов в бизнесе. Успешны представители, чьи профессии связаны с финансами или искусством.

Влияние Плутона на ментал открывает возможности для трансформации себя и мира вокруг, умение общаться с большим количеством людей и подчинять других своей воле, командовать и управлять. Становится проще прямо высказывать и отстаивать свое мнение, докопаться до самых глубин проблем или информации, проверять на прочность свои идеи и проекты. В это время возьмите смелость заявить о себе как о профессионале, изыщите возможности для карьерного роста и повышения квалификации.

Сфера отношений формируется в легкой близнецовской атмосфере, склоняющей к свободе, ничему не обязывающему флирту, переписке в мессенджерах. Сейчас намного легче заводить друзей и знакомых, выстраивать деловые связи. Это время для интеллектуальных увлечений, работы с текстами, применения коммерческих способностей, совершенствования речи и навыков в переговорах. Противостояние Венеры и Лилит может вызвать напряжение во взаимоотношениях, обострить ревность и манипулирование партнерами. Важно открытое и честное общение.

Действовать в эти дни рекомендуется активно и решительно. Потенциал сильнейшего Марса в Овне пробуждает натуру воина, стремящегося к победам и лидерским позициям. Чтобы избыток огненной энергии не перерастал в конфликтность, необходимы интенсивные и конкурентные занятия. Идеально подходят боевые искусства, силовые тренировки, бег, быстрая езда. Под напряженным влиянием Марса и Юпитера энтузиазм зашкаливает, а также появляется преувеличение значимости собственных действий. Поэтому крайне важно сейчас соотносить свои амбиции с реальными возможностями, ставить достижимые и, желательно, краткосрочные цели.

Также на этой неделе Плутон переходит в ретроградное движение. С 6 мая наступает время для глубокой внутренней трансформации, пересмотра жизненных установок, избавления от страхов и устаревших моделей поведения.

Овен — гороскоп на неделю

Овны могут столкнуться со сложностью удержания эмоций под контролем и совершить ошибки по отношению к родным. Повышена потребность, чтобы вас правильно поняли и оказали поддержку. Поменяйте полярность с минуса на плюс — проявите заботу и сделайте подарки близким. У вас получится с комфортом и эстетическим убранством обустроить свое жилище. Сделайте в нем пространство безопасности и комфорта. Операции с недвижимостью, арендой, землей, паркингом также увенчаются успехом.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцы, ловите волну энергии, которая поможет добиваться своего, а также быстро и продуктивно реагировать на разные ситуации. Особенно благоприятна интеллектуальная сфера и активное отстаивание своей позиции с помощью речи. Предстоит множество коротких, но интересных поездок. Для самопродвижения отлично подойдет имидж интеллектуала и эрудированной личности. Астросовет недели — тщательно проверяйте на реалистичность свои задумки и не доверяйте сомнительным предложениям.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецам для пополнения энергетических и финансовых ресурсов подойдет благотворительная и творческая деятельность, сфера искусства и эзотерики. Мечты, интуиция и способности к визуализации также важны на этой неделе и могут привести к переоценке ценностей. Не забывайте об отдыхе. Тем более вам предоставится возможность выгодно приобрести путевку или курс СПА процедур. Также хороший момент порадовать себя качественной косметикой и парфюмерией. Не рекомендуются спонтанные траты и покупка электроприборов.

Рак — гороскоп на неделю

Ракам свобода самовыражения и демонстрация своей уникальности приведет к позитивным переменам и притянет удачу. Внесите оригинальную изюминку в свой имидж. Друзья, единомышленники, творческие коллективы будут рады вашей компании и содействию в совместных проектах. Прекрасный повод вместе осваивать новые технологии, запускать интернет проекты, привлекать спонсоров. Звезды благосклонны к тем, кто не боится рисковать, но не рекомендуют проявлять эгоизм и упрямство, а также не выполнять взятые на себя обещания и обязательства.

Лев — гороскоп на неделю

Львы, замедлитесь и прислушайтесь к своим эмоциям. Подсознание помогает выбрать направление, которое приближает к заветной цели. Профессиональные амбиции удовлетворяются за счет творческих идей и доверия к вам со стороны руководства. На этом пути важна внутренняя честность и ответственная позиция. А чрезмерная мечтательность, идеалистичный подход к жизни и оторванные от реальности планы, наоборот, уводят вас на запасной путь.

Дева — гороскоп на неделю

У Дев пробуждается тяга к знаниям, путешествиям и приключениям. Следуйте зову души и не бойтесь расширять горизонты. Возрастают здоровые амбиции и хочется больше свободы. Блестящие возможности открываются благодаря дружеским связям, общественной деятельности, научным мероприятиям. Просчитывайте многоходовые комбинации своих проектов и не бойтесь импровизировать. Однако, на этой неделе придется пройти и проверку на прочность. Необходимо принять, что не всегда все идет по плану. Постарайтесь увидеть открывающиеся возможности совсем не там, где вы ожидали.

Весы — гороскоп на неделю

Весы, проявите лидерство и смело двигайтесь к новым начинаниям. Боевой напор идет на пользу профессиональному статусу и помогает достичь результатов в спорте. Сосредоточьтесь на карьере и труднодостижимых целях. Именно сейчас можно добиться заметных успехов, если действовать смело, решительно, упорно. Возможно получение высокой должности с предоставлением значительных материальных ресурсов. А вот в личных и деловых отношениях не исключены напряженные моменты.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпинов ожидает повышение популярности и общественного рейтинга. Рекомендуется создание творческих союзов, сотрудничество в совместных и международных проектах. Успех и расширение возможностей зависит от того, какие люди вас окружают. Вероятна своеобразная проверка на честность и уровень духовного развития. Взаимоподдержка — ключ к достижению поставленных целей. Если вы решите обратиться за юридической или иной консультацией, то получите качественную профессиональную услугу.

Стрелец — гороскоп на неделю

У Стрельцов возможны преобразования и важная трансформация в рабочей обстановке. Будьте смелее и отпустите то, что изжило себя. Успех придет через внимание к деталям, продуманность действий и установку на ответственность за свое мастерство и компетентность. Глубокий анализ ситуации позволяет достичь поставленных целей легче и оперативнее. Благоприятный период для оформления страховых полисов, комплексного медицинского обследования, установления систем безопасности. Также вас могут увлечь экстремальные виды спорта и жаркие эксперименты на любовном фронте.

Козерог — гороскоп на неделю

Козероги смогут успешно совмещать социальную и личную жизнь. Гибкость и дипломатия в партнерских отношениях станет вашим ключом к успеху. Наступило время гармонии и укрепления отношений. Активно отдыхайте и замечайте прекрасное вокруг — это откроет новые возможности. Приветствуется творческое самовыражение, культурный и спортивный досуг, занятия любимым хобби. Открытое сердце и позитив позволяют играючи заключать контракты и сделки. Не принимайте важных решений, связанных с недвижимостью, под влиянием конфликтных ситуаций в семье.

Водолей — гороскоп на неделю

У Водолеев в центре внимания — дом, семья и материальная стабильность. Наступает плодотворный период для организации распорядка дня и рабочего режима. Если сложно избежать конфликтов в коллективе, то отложите важные разговоры, деловые встречи, принятие стратегических решений. Правильный баланс поддержит внутреннее равновесие и хорошее здоровье как на физическом, так и на психологическом уровне. Замедлитесь, не распыляйтесь, создавайте уют вокруг себя, делайте по одному шагу каждый день — это приведет к большим результатам.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбы, ваша харизма и энергия на пике, а значит открываются новые возможности. Щедро делитесь вдохновением — это усилит ваше влияние и вернется бумерангом. Эта неделя ярких идей, новых контактов и полезного общения. Хорошее время для обучения, презентаций, репетиторской деятельности. Вы получите истинное удовольствие от времени, проведенного с детьми, публичных выступлений и демонстрации владения словом. Вы привлечете внимание аудитории и заслуженные аплодисменты. Также высока вероятность чрезмерных трат на развлечения и удовольствия.

