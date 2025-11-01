«Мог стать лучшим мужем»: Елизавета II косвенно винила Карла III в гибели принцессы Дианы

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 21 0

После трагедии королева молчала пять дней.

Как королева Елизавета винила Карла в гибели принцессы Дианы

Фото: www.globallookpress.com

Radar Onlinе: Елизавета II косвенно винила Карла III в гибели принцессы Дианы

Королева Елизавета II призналась в личном чувстве вины, связанном с гибелью принцессы Дианы, перед уходом из жизни. Об этом стало известно из сообщения издания Radar Online, которое сослалось на источник, близкий к королевской семье.

Отмечалось, что Елизавета II заявила о своей неправоте по отшению к Диане. Монарх, по словам инсайдера, выразила сожаление о решении лишить принцессу статуса Ее Королевского Высочества, после чего Диана не смогла претендовать на обеспечение охраны.

«Она чувствовала, что Чарльз несет ответственность за то, что Диана „сломалась“. В каком-то смысле королева считала, что именно он виноват в ее смерти, ведь развод стал для принцессы началом пути, который завершился трагедией», — заявил источник.

Как заявил приближенный к королеве человек, во время частных разговоров она признавалась, что могла лучше относиться к Диане, а Чарльз (Карл III), в настоящее время король Великобритании, в свою очередь, мог стать «гораздо лучшим мужем».

Известно, что после смерти принцессы в 1997 году королева молчала пять дней, что вызвало шквал критики. Даже с учетом того, что в публичном обращении монарх назвала Диану «незаурядной и одаренной женщиной», ее репутации уже был нанесен серьезный ущерб.

Ранее, писал 5-tv.ru, принц Уильям согласился на встречу с Гарри на конкретных условиях.

