Принц Уильям согласился на встречу с Гарри на конкретных условиях

На этот шаг наследника престола натолкнули его отец и супруга.

Есть ли шанс на примирение принцев Уильяма и Гарри

Фото: www.globallookpress.com/Justin Tallis/Pool

После длительного перерыва принц Уильям дал согласие на встречу с братом Гарри. Однако условия этой встречи оказались беспрецедентными. Об этом сообщает Radar Online.

Источник утверждает, что в условиях Уильяма полная конфиденциальность, отсутствие супруги брата Меган Маркл и любых средств записи, а также гарантия того, что детали разговора не попадут в СМИ.

Уточняется, что наследник престола пошел на встречу благодаря настойчивым просьбам короля Карла III и своей жены, принцессы Кейт Миддлтон. Они считают, что примирение между братьями возможно, но только в условиях строгой секретности.

Строгий контроль связан с недавними заявлениями Гарри, в которых он обвинил дворцовых сотрудников в препятствовании его общению с отцом. Эти обвинения вызвали гнев Уильяма и укрепили его уверенность в том, что брат не способен сохранять приватность в личных вопросах.

Отношения между принцами остаются напряженными и далекими от полного примирения. Многолетний конфликт усугубился публикациями Гарри в мемуарах и интервью, где он критиковал королевскую семью и раскрывал личные детали. Уильям и Кейт Миддлтон глубоко ранены этими разоблачениями и пока не готовы полностью восстановить доверие.

Гарри неоднократно выражал желание примириться и подчеркивал, что они остаются братьями, несмотря на разногласия. Однако эксперты отмечают, что непримиримый настрой Уильяма и Кейт сводит на нет перспективы полного восстановления отношений. При восхождении Уильяма на трон возможное лишение Гарри и Меган герцогских титулов может стать последним серьезным разрывом между братьями.

