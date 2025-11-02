Такие меры принимают для обеспечения безопасности полетов.
Фото: Егор Алеев/ТАСС
Временные ограничения ввели в шести российских аэропортах, включая Сочи
В шести российских аэропортах, включая Краснодар и Сочи, ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом 1 ноября сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Аэропорт Краснодар (Пашковский). Сочи. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он в Telegram-канале.
Кроме того, аналогичные меры ввели в аэропортах Саратова, Пензы, Волгограда и Геленджика. По словам Кореняко, такие меры принимают для обеспечения безопасности полетов.
Ранее в этот же день представитель Росавиации сообщил о введении аналогичных мер в самарском и тамбовском аэропортах, однако эти ограничения уже сняли.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, российские силы противовоздушной обороны 1 ноября за три часа с 20:00 до 23:00 уничтожили шесть шесть беспилотных летательных аппаратов украинских боевиков над Курской и Белгородской областями.
