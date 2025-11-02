Временные ограничения ввели в шести российских аэропортах

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист 120 0

Такие меры принимают для обеспечения безопасности полетов.

Временные ограничения ввели в аэропортах Сочи и Краснодара

Фото: Егор Алеев/ТАСС

В шести российских аэропортах, включая Краснодар и Сочи, ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом 1 ноября сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Аэропорт Краснодар (Пашковский). Сочи. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он в Telegram-канале.

Кроме того, аналогичные меры ввели в аэропортах Саратова, Пензы, Волгограда и Геленджика. По словам Кореняко, такие меры принимают для обеспечения безопасности полетов.

Ранее в этот же день представитель Росавиации сообщил о введении аналогичных мер в самарском и тамбовском аэропортах, однако эти ограничения уже сняли.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, российские силы противовоздушной обороны 1 ноября за три часа с 20:00 до 23:00 уничтожили шесть шесть беспилотных летательных аппаратов украинских боевиков над Курской и Белгородской областями.

