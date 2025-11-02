Набирали по объявлению: что известно о похитителях футболиста Мостового

Банда налетчиков выбрала своими жертвами футболиста «Зенита» Андрея Мостового, лучшего игрока прошлого сезона, Сергея Селегеня — зятя бывшего спикера заксобрания города, а ныне депутата Госдумы.

Самое интересное, что их набрали в прямом смысле слова «по объявлению». Таких называют сейчас «спортики» — это крепкие молодые люди, которые готовы за небольшую плату применить свою силу на любые нужды, как пожелает заказчик, который при этом, остается анонимным, благодаря интернету. Подробнее — в расследовании корреспондента «Известий» Натальи Оскерко.

Кошмары на улице Вязовой. Но с Петербуржским неповторимым флером. Посреди ночи, в самом престижном районе — люди в масках нападают на футболиста Андрея Мостового.

Отбиться полузащитнику "Зенита" и сборной России помогает друг — тоже спортсмен, но хоккеист. После мимолетной схватки оба отбегают в сторону, а горе-похитители спешат ретироваться. Александр Гракун так и не понял, что это было.

«Я думал сначала, что это шутка какая-то, прикол, потому что в современной реалии это как-то не представляется. А по итогу, когда они начали схватывать, я понял, что это уже не шутка. Ну, честно говоря, действия у них такие, очень сумбурные были», — вспоминает друг Александра Мостового Александр Гракун.

«Безусловно, был в шоке таком, что в нынешнее время такое еще может произойти. После инцидента всю ночь с другом как раз мы находились на связи, тяжело было уснуть», — поделился футболист, полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Мостовой.

Но через двое суток это повторилось — на том же самом месте, в то же время.

Атаковали уже предпринимателя и зятя депутата Государственной Думы. Сергея Селегеня затащили в машину, угрожали пистолетом и требовали десять миллионов рублей. Пока иномарка колесила по городу, безнесмен перевел незнакомцам 210 тысяч. Еще часть суммы должна была привезти супруга, но вместо нее привезла оперативников.

И поймать таких похитителей оказалось проще простого.

В Петербурге больше 110 тысяч городских камер видеонаблюдения, еще почти столько же частных. Слепых зон в мегаполисе практически не осталось, и уж тем более в таком элитном районе, как Крестовский остров. Вот и Вязовую улицу круглосуточно мониторят несколько видеокамер.

Вычислят, даже если лица скрыты масками. Об этом преступники, видимо, не подумали.

Впрочем, похитители не особо-то и скрывались. По нашей информации, дорогие иномарки оба раза брали в аренду еще днем, катались на них по городу, ходили в кафе, магазины, покупали балаклавы в военторге. А вечером ждали указаний от таинственного заказчика.

И вот родители и подруги в слезах, так себе сотрудников заводят в зал суда.

На скамье три оперативника, это у них так называется, водитель, координатор и хэдхантер. В жизни студенты Морской Академии, охранник, администратор и разнорабочий. Передают привет близким. Зачитываются книгами о самураях и уже просят прощения у футболиста, правда, не у того.

Все это, разумеется, не вяжется в головах у близких. Например, 19-летний Влад увлекался самбо и мечтал открыть автобизнес с лучшим другом.

«Не складывается. Картина Влада, которого мы знаем, и то, что происходит — это разные вещи», — рассказал друг Владислава Яковлева.

А у Степана только недавно появился ребенок, и парень съехал от родителей. Начал новую жизнь, так сказать.

«Я с телефоном. Нормальная семья, мы не пьем, не курим, всю жизнь работаем, все у нас в порядке. Кто-то стоит за всем этим, я надеюсь, что следствие разберется в этом по-честному, и ничего не будет скрываться», — надеется мама Степана Мирошина Наталия.

Зато в соцсетях — машины, оружие, закрытые лица, черные капюшоны. Типичные «спортики» — субкультура, порожденная наркобизнесом.

«Вот эти наркодилеры, они собрали вот этих вот идиотов, недоумков, но главное, чтобы они крепкие были и отмороженные. И вот отправляли их за деньги воспитывать этих сбытчиков, закладчиков», — объяснил бывший оперативный сотрудник МВД России по г. Москве Михаил Игнатов.

Спортиков нанимают уже не только наказать, а выбить долг, отомстить, покалечить, и все это противозаконно. Только это не сразу понимаешь, говорит блогер Никита, который познакомился с явлением, так сказать, изнутри.

«Ого, кого-то нужно поймать, кого-то нужно изувечить, напугать — ничего себе! Риск, адреналин, эмоции. Это нужно, как правило, поломать пальцы, облить зеленкой, раздеть догола, ну, и там еще более сумасшедшие жестокие вещи», — описывает блогер Никита.

Готовых на все парней ищут в даркнете и мессенджерах.

Связываемся и получаем меню с расценками: похитить человека и выбросить на трассе — 600 долларов, избить и сломать пару пальцев — 800. Просто подловить и попугать — девять тысяч рублей. Заказ — исключительно онлайн.

«Это такой мир, в который легко зайти, и вот выйти оттуда достаточно трудно, потому что чаще всего все заканчивается решеткой», — отмечает частный детектив Николай Кригер.

Вот только в петербургских похищениях логики совсем уж мало: преступление на виду, явно неподготовленные исполнители.

«Настолько несуразное преступление, настолько нелогичное, не поддающееся никакому здравому рассудку», — оценил специалист по технической информационной безопасности Сергей Трухачев.

Не ясны и причины абсурдных нападений: недоброжелатели, конкуренты? А, может, даже пиар накануне матча «Зенита» с «Динамо», где, кстати, Мостовой забил свой юбилейный гол за «сине-бело-голубых»? Вот и сегодня, сразу после игры с «Локомотивом» футболист вдруг решил попозировать перед камерами в черной балаклаве.

Ведь среди обвиняемых, как минимум, двое — петербургские болельщики, а полузащитника любимой команды, говорят, не узнали. Тогда при чем тут бизнесмен Селегель и его деньги?

«С учетом собранных материалов есть основания все полагать, что эти лица совершили неоднократно и другие тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе и используя такую же схему», — заметил следователь по особо важным делам ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Александр Гаврилов.

Впрочем, одно хорошее дело горе-преступникам, кажется, все же удалось: показать своим примером, что бывает за неспортивный интерес к по-настоящему черной работе.

