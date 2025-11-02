NASA: объект 3I/ATLAS продемонстрировал негравитационное ускорение у Солнца

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист 74 0

Причиной такого «поведения» может быть реактивное движение, при котором объект теряет массу.

Комета 3I/ATLAS показала негравитационное ускорение у Солнца

Фото: 5-tv.ru

Межзвездный объект 3I/ATLAS проявил негравитационное ускорение, совершив маневр при приближении к Солнцу. Эти данные были представили в докладе Лаборатории реактивного движения NASA 31 октября.

«Радиальное ускорение от Солнца составляет 135 кв. км (=9x10^{-7} а.е.) в день. Поперечное ускорение относительно направления на Солнце составляет 60 кв. км (=4x10^{-7} а.е.) в день», — отмечается в отчете астронома из Гарвардского университета Ави Леба на платформе Medium.

По словам ученого, такое движение может быть вызвано воздействием силы, не связанной с гравитацией, которая привела к отклонению объекта от первоначальной траектории. Также ученый выдвинул гипотезу, что причиной может быть реактивное движение, при котором объект теряет массу.

«Такая колоссальная потеря массы должна проявиться в виде большого газового шлейфа, окружающего 3I/ATLAS, в период с ноября по декабрь 2025 года», — добавил Леб.

Человечество впервые заметило 3I/ATLAS 1 июля 2025 года во время обзора неба с помощью системы телескопов ATLAS, находящихся на Гавайях, в ЮАР и Чили. Уже в июне удалось отследить движение кометы вдоль границы созвездий Змеи и Стрельца. По снимкам исследователи нашли ее на фото от 25 и 29 июня того же года. К Марсу объект приблизился 3 октября. 

30 октября стало известно, что межзвездная комета 3I/ATLAS выбрала необычную траекторию полета через Солнечную систему. По данным Леба, это затруднило наблюдение кометы с Земли и породило вопросы о том, могла ли ее траектория быть рассчитана внеземным разумом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 ноября, для всех знаков зодиака

NASA: объект 3I/ATLAS продемонстрировал негравитационное ускорение у Солнца
