Осужденного на 11 тысяч лет основателя биржи Thodex Озера нашли мертвым в тюрьме

Следствие рассматривает версию о самоубийстве.

Получивший 11190 лет тюрьмы мошенник найдем мертвым в камере

Фото: www.globallookpress.com/Franziska Kraufmann

NTV: осужденный на 11 тысяч лет основатель Thodex Озер найден мертвым в тюрьме

Основателя криптобиржи Thodex, осужденный на 11 тысяч лет, Фарука Фатиха Озера нашли мертвым в одиночной камере в тюрьме. Об этом 1 ноября сообщило турецкое издание NTV

Озер находился в одиночной камере в тюрьме закрытого типа № 1 в Текирдаге. Его тело обнаружили рядом с дверью в ванную.

Генеральная прокуратура начала расследование, и одна из версий предполагает, что Озер мог покончить с собой.

Озера суд приговорил к 11 190 годам и 6 месяцам лишения свободы по делу о создании преступной организации, отмывании денежных средств и мошенничестве. В 2022 году Озера задержали в Албании, куда он сбежал годом ранее с двумя миллиардами долларов, в 2023-м экстрадировали в Турцию. Приговор ему вынес Высший уголовный суд Анталии 7 сентября 2023 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что вокалист группы Lostprophets Йен Уоткинс умер после нападения в тюрьме. 

