Умер знаменитый фотохудожник Игорь Пальмин

Ушел из жизни фотохудожник Игорь Пальмин. Об этом в беседе с ТАСС сообщила его жена Светлана.

«Да, это правда. Он умер сегодня утром», — отметила она.

Мужчина умер на 93-м году жизни. Его вдова добавила, что похороны состоятся 6 ноября. Они пройдут на Николо-Архангельском кладбище в подмосковной Балашихе.

Родился Игорь Пальмин в 1933 году в Сталинграде (в настоящее время Волгоград — Прим. ред.). Он окончил геологический факультет Воронежского государственного университета. После отучился на операторском факультете ВГИК.

За время своей карьеры он работал на телевидении, в лаборатории научно-прикладной фотографии и кинематографии Академии наук СССР. Помимо этого, был сотрудником издательств «Искусство», «Советский художник», «Советский писатель» и Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.

Пальмина знали, как автора портретов художников и иных деятелей культуры своего времени. Кроме того, он занимался архитектурной темой, за что был удостоен Государственной премии России в области литературы и искусства за оформление книг «Русский модерн» и «Русский неоклассицизм» в 2003 году.

