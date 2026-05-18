Умер художник театра и кино Юрий Устинов

Элина Битюцкая
На протяжении многих лет он оформлял спектакли и фильмы.

Умер театральный художник Юрий Устинов

Фото: МАХ/РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ХУДОЖЕСТВ/russianacademyofarts

Известный художник-сценограф, академик отделения театрального и кинодекорационного искусства Российской академии художеств Юрий Устинов скончался 17 мая. Об этом РИА Новости рассказали в семье мастера.

Юрию Устинову было 72 года. На протяжении десятилетий он оформлял спектакли и фильмы, его работы вошли в золотой фонд отечественного театра и кинематографа. За выдающиеся заслуги перед искусством Устинов был удостоен звания академика Российской академии художеств.

Как сообщила собеседница информационного агенства, причина смерти — рак.

Дата прощания с художником — 20 мая. Церемония пройдет в Подмосковье, в городе Дзержинский.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в возрасте 77 лет ушел из жизни основатель и художественный руководитель детской киностудии «Поиск» Петр Анофриков.

Также недавно умер театральный режиссер, актер Александр Солопов — его не стало 11 мая. Он боролся с раком кишечника, который впоследствии и стал причиной смерти.

