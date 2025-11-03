«Мелкие преступники»: прокурор Парижа рассказала о грабителях Лувра

Прокурор Парижа Бекко: Лувр ограбили «мелкие преступники»

Злоумышленники, ограбившие Лувр, — это мелкие преступники, а не профессионалы из организованных группировок. Об этом заявила прокурор Парижа Лор Бекко. Ее слова приводит France24.

«В воскресенье прокурор Парижа Лор Бекко заявила, что подозреваемые, проживавшие в северных пригородах французской столицы, предположительно являются мелкими преступниками и не являются членами организованных преступных группировок», — отмечается в публикации.

Кроме того, прокурор сообщила, что полиция арестовала 37-летнего мужчину и 38-летнюю женщину, у которых были общие дети. Правоохранители вышли на них после того, как обнаружили в подъемнике, использовавшемся при ограблении, следы их ДНК. По словам Бекко, арестованный мужчина имеет 11 судимостей, большинство из которых касались краж.

В то же время прокурор уточнила, что полиция разыскивает еще, как минимум, одного человека.

Группа злоумышленников ограбила один из самых известных в мире музеев 19 октября. Грабители проникли в Галерею Аполлона, где хранятся драгоценности французских монархов. Всего злоумышленники похитили восемь предметов, стоимость которых оценивается в 102 миллиона долларов. В то же время вскоре после инцидента недалеко от музея обнаружили корону супруги Наполеона III императрицы Евгении. Французские власти задействовали в расследовании более ста следователей и криминалистов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что из-под стражи освободили троих из пяти задержанных после ограбления Лувра.

