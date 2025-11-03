«Мелкие преступники»: прокурор Парижа рассказала о грабителях Лувра

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 13 0

Двое из арестованных имеют общих детей.

Кем являются грабители Лувра

Фото: www.globallookpress.com/Vincent Isore

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Прокурор Парижа Бекко: Лувр ограбили «мелкие преступники»

Злоумышленники, ограбившие Лувр, — это мелкие преступники, а не профессионалы из организованных группировок. Об этом заявила прокурор Парижа Лор Бекко. Ее слова приводит France24.

«В воскресенье прокурор Парижа Лор Бекко заявила, что подозреваемые, проживавшие в северных пригородах французской столицы, предположительно являются мелкими преступниками и не являются членами организованных преступных группировок», — отмечается в публикации.

Кроме того, прокурор сообщила, что полиция арестовала 37-летнего мужчину и 38-летнюю женщину, у которых были общие дети. Правоохранители вышли на них после того, как обнаружили в подъемнике, использовавшемся при ограблении, следы их ДНК. По словам Бекко, арестованный мужчина имеет 11 судимостей, большинство из которых касались краж.

В то же время прокурор уточнила, что полиция разыскивает еще, как минимум, одного человека.

Группа злоумышленников ограбила один из самых известных в мире музеев 19 октября. Грабители проникли в Галерею Аполлона, где хранятся драгоценности французских монархов. Всего злоумышленники похитили восемь предметов, стоимость которых оценивается в 102 миллиона долларов. В то же время вскоре после инцидента недалеко от музея обнаружили корону супруги Наполеона III императрицы Евгении. Французские власти задействовали в расследовании более ста следователей и криминалистов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что из-под стражи освободили троих из пяти задержанных после ограбления Лувра.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
80.89
-0.09 93.38
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:03
«Мелкие преступники»: прокурор Парижа рассказала о грабителях Лувра
23:44
Зевота не связана с недостатком кислорода: ученые раскрыли новые факты о рефлексе
23:22
Трамп обещал помочь больному раком мультипликатору
22:40
«Есть доказательства»: Вучич об иностранном финансировании протестов в Сербии
22:19
В США допустили причастность Украины к атакам на НПЗ Венгрии и Румынии
22:01
США проведут субкритические взрывы в рамках ядерных испытаний

Сейчас читают

«Джиган ребенок»: клинический психолог оценила шансы на примирение рэпера с супругой
«Так получилось»: кинувший собаку об стену мужчина в Петербурге рассказал о своем поступке
«Обозвал меня»: хозяйка собаки о встрече с бросившим ее питомца об стену мужчиной в Петербурге
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Дмитриевская родительская суббота в 2025 году: что делать
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео