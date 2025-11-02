«Дрейфующие сети»: трое задержанных после ограбления Лувра освобождены

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 88 0

Двух других фигурантов дела оставили под стражей.

Почему освободили часть подозреваемых в ограблении Лувра

Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Le Parisien: трое из пяти задержанных после ограбления Лувра освобождены

Из-под стражи освободили троих из пяти задержанных после ограбления Лувра. Об этом сообщает газета Le Parisien.

Издание отметило, что об освобождении одного из подозреваемых сообщили его адвокаты София Бугрина и Ноэми Горен. По словам юристов, массовые аресты, которые совершаются по делам об организованной преступности, часто проводятся хаотично и больше похожи на «дрейфующие сети».

Уточняется, что двум подозреваемым предъявили обвинения в краже и участии в преступной группе. Одного из фигурантов дела, 37-летнего мужчину, заключили под стражу, как и его 38-летнюю сожительницу, которая также проходит по делу об ограблении Лувра.

Ограбление одного из самых известных музеев в мире произошло 19 октября. Злоумышленники проникли в галерею Аполлона, из которой похитили восемь ювелирных изделий. Вскоре после инцидента неподалеку от музея обнаружили корону императрицы Евгении, супруги Наполеона III. Для расследования привлекли более ста следователей и других специалистов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что двое задержанных по делу об ограблении Лувра частично признали вину.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.89
-0.09 93.38
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:15
Реинкарнация комиссара Мегрэ: кем оказался детектив с фото у ограбленного Лувра
1:55
Голливуд гудбай? Кинопрокат в США установил антирекорд по сборам
1:36
«Позор для спорта»: каноиста из Британии отстранили за интимные видео
1:14
Временные ограничения ввели в шести российских аэропортах
0:56
Будет жестко: Трамп приказал Пентагону готовить меры против радикалов в Нигерии
0:48
«Дрейфующие сети»: трое задержанных после ограбления Лувра освобождены

Сейчас читают

«Съедать себя изнутри»: Анна Асти о сложностях жизни с личными секретами
Гроб погрузили в катафалк: завершилась церемония прощания с Романом Поповым
Боролся до последнего вздоха: последние дни жизни актера Романа Попова
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Дмитриевская родительская суббота в 2025 году: что делать
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео