Лед и пламень: стилист рассказал, как ухаживать за волосами зимой

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев Эксклюзив 2 757 0

В это время нужна специальная косметика.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Стилист Блинов: зимой волосы требуют особого ухода

Зимой волосы требуют особого ухода из-за обогревательных приборов дома и холода на улице. Об этом на премии Iznanka beauty корреспонденту 5-tv.ru рассказал стилист Алекс Блинов.

«За волосами нужно ухаживать всегда, и в зимний период особенно, потому что это и обогревательные приборы, и холод. То есть если это касается длинных волос, то, естественно, стараться не доставать их на морозе, чтобы они не болтались, не лежали на шубах и т.д… Волосам тоже бывает холодно, и они портятся от этого», — отметил специалист.

По словам Блинова, ухаживать за волосами нужно не только на улице, но и дома. Зимой в помещениях работают отопительные приборы, поэтому волосы необходимо увлажнять.

Стилист отметил, что в это время необходимо подбирать специальную косметику для ухода за волосами.

Кроме того, Блинов заявил, что зимой нет смысла добавлять в рацион какие-то дополнительные витамины.

«Витамины мы должны употреблять всегда, то есть добавки, связанные с улучшением качества, жир рыбий в конце концов. <…> Витамины зимой мы не добавляем какие-то другие», — уточнил стилист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Виктория Боня поделилась необычным лайфхаком для укладки волос.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
80.89
-0.09 93.38
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:41
«Мы сдаемся»: российские бойцы взяли в плен двух украинцев, кричавших о детях
7:30
Ми-28НМ уничтожили пункт временной дислокации БПЛА ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
7:16
И снова буря: ученые зафиксировали сильные вспышки на Солнце
7:00
Лед и пламень: стилист рассказал, как ухаживать за волосами зимой
6:38
На протестах в Сербии задержали мужчину, размахивавшего гениталиями
6:17
Семь человек погибли при землетрясении в Афганистане

Сейчас читают

Лед и пламень: стилист рассказал, как ухаживать за волосами зимой
«Джиган ребенок»: клинический психолог оценила шансы на примирение рэпера с супругой
Хватит прятаться: прогноз Таро на неделю с 3 по 9 ноября
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Дмитриевская родительская суббота в 2025 году: что делать
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео