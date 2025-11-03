Мошенники в России стали применять схему «двойного агента»

Эксперт по безопасности Коробченко: мошенники внедрили схему «двойного агента»

Методы мошенников становятся все более изощренными, в частности, они начали подменять номера телефонов и использовать схему двойного агента. Об этом журналистам РИА Новости рассказал начальник отдела по информационной безопасности компании «Код безопасности» Алексей Коробченко.

При этом россияне тоже не стоят на месте и расширяют спектр знаний о киберпреступниках и телефонных аферистах. Как отметил Коробченко, государственные и другие официальные организации принимают технические и профилактические меры, информируя пользователей о рисках. И получается своеобразная гонка.

«Россияне стали чаще распознавать мошеннические схемы, поэтому злоумышленники прибегают к более изощренным способам атак», — подчеркнул эксперт.

По словам Алексея Коробченко, схема двойного агента особенно популярна в корпоративной среде. Злоумышленники взламывают аккаунты и создают новые профили, в которых подменяют платежные реквизиты. Нередко фишинговые сайты маскируются под государственные и банковские ресурсы, а также маркетплейсы.

Еще одна схема обмана связана с подменой номера, она еще называется сим-своппинг. Такой подход даже не требует взаимодействия с потенциальной жертвой. Аферисты узнают номер телефона и другие данные, потом приходят в салон сотовой связи и перевыпускают сим-карту на себя. И после этого у них появляется возможность свободно проходить двухфакторную аутентификацию.

Чтобы избежать контактов с мошенниками, специалист по безопасности посоветовал устанавливать пароль на сим-карту. Кроме того, доступ к ней и, соответственно, другим личным данным будет защищен, если пользователь запретит перевыпуск этой карты на «Госуслугах». Не лишней будет и проверка опубликованной в мессенджерах и соцсетях информации. Не стоит открывать всей сети свои данные.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что аферисты стали выдавать себя за бухгалтеров муниципальных образований. Они рассказывают россиянам о положенных им выплатах, но путь к получению денег на деле оказывается витиеватым. И ведет он к потере средств, а не наоборот.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.