Мошенники придумали новый способ обманывать россиян

Депутат Панеш: мошенники звонят россиянам под видом сотрудников отдела кадров

МВД зафиксировало новую многоступенчатую схему обмана пенсионеров. О том, как не попасться на их удочку, рассказал депутат Госдумы Каплан Панеш в беседе с Lenta.ru.

По словам парламентария, сначала аферисты звонят жертве под видом сотрудника отдела кадров с бывшей работы и сообщают о повышении пенсии. Но для ее оформления он просит, чтобы ему назвали код из СМС.

«На этом этапе злоумышленник получает доступ к личному кабинету на Госуслугах или в банке. Второй звонок: спустя время жертве звонит „следователь ФСБ“. Он сообщает о попытках оформить кредит через личный кабинет банка», — предупредил Панеш.

После этого в игру вступает липовый представитель Центробанка (ЦБ). Аферист начинает убеждать, что деньги на счетах принадлежат государству, и требует отправить их в определенный офис под видом изъятия. Мошенники обещают все вернуть, но предупреждают, что операция это засекречена. В конечном итоге пенсионер теряет все свои сбережения.

Депутат Госдумы Каплан Панеш обратил внимание на то, что настоящие сотрудники отдела кадров никогда не будут звонить спустя много лет после увольнения. Кроме того, никто из официальных лиц никогда не попросит назвать код из СМС — это всегда мошенники. Звонок якобы из силовых структур или ЦБ — тоже обман, так как их сотрудники никогда не звонят гражданам по таким вопросам. «Засекреченных операций» с деньгами также не существует, как и «безопасных счетов».

«Положите трубку и перезвоните родственникам, в отделение банка или в полицию. Пенсионеры доверчивы, а мошенники этим пользуются», — заключил Панеш.

