CDS: Франция, Италия, Бельгия против передачи замороженных средств РФ Киеву

Три страны Евросоюза (ЕС) — Бельгия, Италия и Франция — не поддержали позицию большинства европейских стран по поводу замороженных санкциями российских активов. Согласно большому плану Запада, они должны быть направлены на поддержку Украины. Вот только единого мнения о распределении этих денег добиться не получается. Соответствующая информация появилась на страницах итальянской газеты Corriere della Sera (CDS).

Как отмечают авторы материала, Италия и Франция выступают против передачи средств Украине, так как обеспокоены собственными финансовыми обязательствами, которые окажутся под угрозой, если международный суд признает возможные претензии Москвы законными. То же происходит и с Бельгией, тем более что большая доля замороженных активов размещена на платформе Euroclear в Брюсселе.

Журналисты также подчеркивают, что оборонная промышленность киевского режима сегодня реализует только треть своего потенциала, так как в стране не хватает денег. В статье приводятся подтверждения — ссылка на заявления специального советника Владимира Зеленского по вопросам перевооружения Александра Камышина.

И логика, получается, такова: чтобы Украина стала сильнее, ей жизненно необходимы 140 миллиардов евро, принадлежащих Москве — именно об этой сумме идет речь. Тем временем ЕС уже направил Киеву 10,1 миллиарда евро — часть доходов от замороженных средств Банка России. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в свою очередь сообщала, что Украина может получить кредит под эти активы, которые якобы сможет вернуть, когда Россия выплатит «репарации».

Что касается позиции Кремля, маневрирование российскими миллиардами он называет как есть — воровством. Более того, в числе замороженных активов есть не только частные, но и государственные ресурсы. В ответ на действия Запада РФ ввела зеркальные меры. В частности, средства инвесторов из недружественных стран поступают на специальные счета типа «С», и вывод денег возможен только с разрешения правительственной комиссии.

Ранее, писал 5-tv.ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала финансирование Украины европейскими странами спонсорством терроризма.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.