Финансирование со стороны Европы киевского режима — спонсорство терроризма. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на вопрос 5-tv.ru о возможном промежуточном кредите Евросоюза для Украины на международном научно-туристическом форуме «Открой Атом».

Как пояснила дипломат, образованный на западные деньги режим на Украине постоянно проводит теракты против мирных жителей РФ, а также гражданского населения на тех территориях, которые называет своими.

«Европейский союз (ЕС) каждый день занят только одним. Как еще больше денег вложить в киевский режим? Это и есть, если использовать их же язык, спонсорство терроризма», — отметила Захарова.

Помимо этого, она добавила, что такое финансирование Незалежной — это не просто спонсорство на частном уровне, а перешедшие на государственный уровень вложения.

До этого лидер киевского режима Владимир Зеленский заявил, что обсудит передачу ракет Tomahawk между представителями Украины и странами ЕС. В дальнейшем телеканал CNN заявил, что Пентагон отправит Украине ракеты Tomahawk, однако окончательное решение оставит за президентом США Дональдом Трампом.

Ранее, писал 5-tv.ru, Захарова уличила Киев в попытках прикрыть свои преступления.

сообщения о том, что Еврокомиссия может отсрочить решение об экспроприации активов России и в качестве промежуточного решения одобрить кредит Киеву на полгода из-за противодействия Бельгии и других стран ЕС