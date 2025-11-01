Захарова назвала финансирование Украины Европой спонсорством терроризма

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 50 0

ЕК может отсрочить решение об экспроприации активов РФ и одобрить Киеву кредит на полгода из-за противодействия Бельгии и других стран Евросоюза.

Фото, видео: www.globallookpress.com/ Petrov Sergey

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Финансирование со стороны Европы киевского режима — спонсорство терроризма. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на вопрос 5-tv.ru о возможном промежуточном кредите Евросоюза для Украины на международном научно-туристическом форуме «Открой Атом».

Как пояснила дипломат, образованный на западные деньги режим на Украине постоянно проводит теракты против мирных жителей РФ, а также гражданского населения на тех территориях, которые называет своими.

«Европейский союз (ЕС) каждый день занят только одним. Как еще больше денег вложить в киевский режим? Это и есть, если использовать их же язык, спонсорство терроризма», — отметила Захарова.

Помимо этого, она добавила, что такое финансирование Незалежной — это не просто спонсорство на частном уровне, а перешедшие на государственный уровень вложения.

До этого лидер киевского режима Владимир Зеленский заявил, что обсудит передачу ракет Tomahawk между представителями Украины и странами ЕС. В дальнейшем телеканал CNN заявил, что Пентагон отправит Украине ракеты Tomahawk, однако окончательное решение оставит за президентом США Дональдом Трампом.

Ранее, писал 5-tv.ru, Захарова уличила Киев в попытках прикрыть свои преступления.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

сообщения о том, что Еврокомиссия может отсрочить решение об экспроприации активов России и в качестве промежуточного решения одобрить кредит Киеву на полгода из-за противодействия Бельгии и других стран ЕС

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.89
-0.09 93.38
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:29
«Мог стать лучшим мужем»: Елизавета II косвенно винила Карла III в гибели принцессы Дианы
21:13
Собянин дал старт строительству метро от «Щелковской» до «Гольянова»
20:59
Захарова назвала финансирование Украины Европой спонсорством терроризма
20:52
Атомная подводная лодка «Хабаровск» спущена на воду в Северодвинске
20:48
Силы ПВО за три часа уничтожили шесть украинских дронов над регионами России
20:31
В Дагестане наградили обезвредившего 30 беспилотников ВСУ уроженца региона

Сейчас читают

«Съедать себя изнутри»: Анна Асти о сложностях жизни с личными секретами
Гроб погрузили в катафалк: завершилась церемония прощания с Романом Поповым
Боролся до последнего вздоха: последние дни жизни актера Романа Попова
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Дмитриевская родительская суббота в 2025 году: что делать
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео