Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у побережья Камчатки

Борис Сатаров
Подземные толчки зафиксировали утром в районе почти 400 километров от Петропавловска-Камчатского.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Утром 3 ноября у побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,6. Об этом сообщили в Telegram-канале Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

По данным службы, эпицентр находился на глубине 42,5 километра, примерно в 397 километрах от Петропавловска-Камчатского.

По предварительной информации, разрушений и пострадавших в результате землетрясения нет. Сейсмологи продолжают наблюдение за ситуацией в регионе.

Ранее в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН предупреждали, что на Камчатке возможны землетрясения силой до 10 баллов, представляющие опасность для инфраструктуры полуострова.

Под удар возможных природных катаклизмов, по данным ученых, попадают Петропавловск-Камчатский, Вилючинск и Елизово.

