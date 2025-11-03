Более 200 человек были эвакуированы из ТЦ в Москве из-за возгорания

|
Алексей Мокряков
Огонь охватил одно из помещений на третьем этаже здания.

Фото, видео: 5-tv.ru

Около 215 человек были эвакуированы из торгово-развлекательного центра «Спектр», расположенного на Новоясеневском проспекте в Москве. Причиной стало возгорание в одном из помещений здания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах. 5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры с места происшествия.

«Возгорание произошло в одном из помещений на третьем этаже в ТРЦ по адресу: Новоясеневский проспект, дом 1. Из здания эвакуировались около 215 человек», — отмечается в материале.

По имеющимся данным, пожар уже потушен. Информация о пострадавших не озвучивалась.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что туристка из РФ получила полгода условно за поджог тополиного пуха в Южной Корее. Во время прогулки женщина достала зажигалку и решила спалить пух, покрывавший 500 квадратных метров территории. Пожарным понадобилось около часа, чтобы потушить возгорание.

Вдобавок парк был усыпан опавшими листьями, а вокруг росло много кустов, что усугубило скорость распространения пламени.

Судьи решили, что гражданка РФ действовала умышленно.

