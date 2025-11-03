«Напичкали всякими лекарствами»: сына Плющенко увезли на скорой после шоу в Петербурге

Сына фигуриста Плющенко увезли на скорой после шоу в Петербурге

Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, Александр, оказался в больнице после участия в ледовом шоу в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

12-летний фигурист исполнял роль Принца, и его было абсолютно некем заменить, поэтому, несмотря на недомогание и температуру 39 градусов, вышел на лед.

«У Санька была всю ночь температура, сбивали ее, тошнило, состояние ужасное… Но деваться некуда, надо кататься. Вспоминаю себя — приходилось кататься в таких ситуациях… Мы его напичкали всякими лекарствами, и он откатался, герой», — рассказал фигурист Евгений Плющенко.

