Mazda Motor лишилась права выкупа своих активов в России

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 74 0

Японская компания не воспользовалась этим правом в оговоренный срок.

Вернется ли в Россию Mazda

Фото: © РИА Новости/Сергей Мамонтов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Японская компания Mazda Motor была лишена возможности выкупить свою долю (50%) в совместном предприятии во Владивостоке. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей «Соллерс». Ранее компания выступала партнером японской стороны.

«Соллерс» не получала никаких предложений или запросов от Mazda относительно реализации опциона, и в текущих условиях мы не видим в этом необходимости», — отмечается в материале.

Уточняется, что решение принято в связи с тем, что Mazda Motor не воспользовалась правом выкупа доли в установленный срок.

Не секрет, что для японцев потеря российского рынка — большие убытки. Не все хорошо и у немецкого автопрома. Ранее сообщалось, что Volkswagen несет рекордные убытки.

Немецкий концерн закончил третий квартал в минусе более чем на миллиард евро. Последний раз такие проблемы были во время пандемии. Теперь же прибыль падает по целому ряду причин. Так, по компании ударил кризис в дочерней Porsche, и, что еще важнее, автогиганта поразили американские пошлины.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+6° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
80.89
-0.09 93.38
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:22
Патриарх Кирилл совершил всенощное бдение в Богоявленском кафедральном соборе
23:00
Кому повезет: что изменится в выплатах по больничным с 1 января 2026 года
22:42
У сэра Энтони Хопкинса нашли признаки психического расстройства
22:25
Mazda Motor лишилась права выкупа своих активов в России
22:11
Вучич объявил о проведении досрочных выборов
21:46
Путин распорядился провести в Кремле церемонию вручения госпремий в День народного единства

Сейчас читают

Школам нужны VR-технологии: Шойгу ознакомился с работой площадок фестиваля «Народы России и СНГ»
От Лунной пустыни до древнего скального города: что стоит увидеть в Иордании
Рынок смерти: как не наткнуться на суррогатный алкоголь и чем он опасен
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Дмитриевская родительская суббота в 2025 году: что делать
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео