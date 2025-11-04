Под Волгодонском произошло ДТП с детской командой по хоккею

ДТП с детской командой по хоккею произошло под Волгодонском, погибли двое

Микроавтобус, перевозивший детей из хоккейной команды, попал в ДТП с тремя легковыми машинами на трассе в Волгодонском районе Ростовской области. В результате аварии погибли два человека, сообщила «Интерфаксу» пресс-служба регионального управления Министерства по чрезвычайным ситуациям.

ЧП произошло в районе хутора Потапов на автодороге Семикаракорск — Волгодонск, где столкнулись три легковых автомобиля и микроавтобус с 19 пассажирами, из которых 17 — дети в возрасте от 6 до 14 лет. Двое взрослых погибли, а пять человек, в том числе трое детей, получили ушибы.

Пострадавших доставили в Центральную городскую больницу Волгодонска. Движение на дороге не блокировано, обстоятельства происшествия расследуют.

