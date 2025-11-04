Под Волгодонском произошло ДТП с детской командой по хоккею

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист 107 0

Детей среди погибших нет.

Что случилось с хоккеистами под Волгодонском

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

ДТП с детской командой по хоккею произошло под Волгодонском, погибли двое

Микроавтобус, перевозивший детей из хоккейной команды, попал в ДТП с тремя легковыми машинами на трассе в Волгодонском районе Ростовской области. В результате аварии погибли два человека, сообщила «Интерфаксу» пресс-служба регионального управления Министерства по чрезвычайным ситуациям.

ЧП произошло в районе хутора Потапов на автодороге Семикаракорск — Волгодонск, где столкнулись три легковых автомобиля и микроавтобус с 19 пассажирами, из которых 17 — дети в возрасте от 6 до 14 лет. Двое взрослых погибли, а пять человек, в том числе трое детей, получили ушибы.

Пострадавших доставили в Центральную городскую больницу Волгодонска. Движение на дороге не блокировано, обстоятельства происшествия расследуют.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в Зеленограде десятилетний мальчик на самокате попал под грузовик, переезжая пешеходный переход. Мальчика госпитализировали, о его состоянии и травмах не сообщалось. Дело взяла на контроль прокуратура Зеленоградского административного округа.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+8° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
80.89
-0.09 93.38
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:01
Катар пригрозил Европе остановкой поставок СПГ
0:42
Одну из пострадавших в ДТП под Волгодонском девочек забрали на скорой
0:23
Названы новые возможные дата и место встречи Путина и Трампа
0:01
Под Волгодонском произошло ДТП с детской командой по хоккею
23:42
Вовсе не мышцы: о чем говорит боль в левом боку после тренировки
23:22
Патриарх Кирилл совершил всенощное бдение в Богоявленском кафедральном соборе

Сейчас читают

Школам нужны VR-технологии: Шойгу ознакомился с работой площадок фестиваля «Народы России и СНГ»
«Не отходил ни на шаг»: кого первым увидела Барановская после операции
Рынок смерти: как не наткнуться на суррогатный алкоголь и чем он опасен
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Дмитриевская родительская суббота в 2025 году: что делать
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео