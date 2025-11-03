Грузовик сбил ребенка на самокате в Зеленограде

В Зеленограде 10-летний мальчик на самокате попал в ДТП, переезжая дорогу на пешеходном переходе. Ребенка сбил грузовой автомобиль. Об этом сообщается в официальном канале прокуратуры Москвы в Telegram.

«10-летний мальчик, двигаясь на самокате по пешеходному переходу, был сбит водителем частного грузового автомобиля, осуществлявшего поворот с Центрального проспекта, не убедившись в безопасности маневра», — уточняется в заявлении ведомства.

Известно, что ребенок был госпитализирован в больницу, тяжесть полученных повреждений не уточняется.

Дело находится на контроле в прокуратуре Зеленоградского административного округа, на месте ДТП побывал также заместитель прокурора округа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Сочи произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб восьмилетний мальчик. По данным ведомства, ребенок на электросамокате пытался пересечь проезжую часть в неположенном месте — на выезде из тоннеля.

