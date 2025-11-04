В России введут штрафы за нарушения при подготовке к отопительному сезону

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист 104 0

Соответствующий закон вступит в силу 6 ноября.

Как накажут за нарушения подготовки к отопительному сезону

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В России начнут штрафовать до 40 тысяч рублей за нарушения при подготовке к отопительному сезону. Об этом сообщил РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Колунов.

«6 ноября в России вступит в силу закон, вводящий штрафы за нарушения при подготовке к отопительному периоду. В соответствии с документом для юридических лиц, включая управляющие компании и теплоснабжающие организации, штрафы составят до 40 тыс. рублей», — заявил он.

Депутат добавил, что за несвоевременное устранение неполадок в процессе подготовки к зимним месяцам для должностных лиц, включая руководителей муниципалитетов, штрафы будут варьироваться от пяти до десяти тысяч рублей.

Колунов уточнил, что административную ответственность будут применять, если организации не устранили замечания, выявленные в ходе проверок. По его словам, новые меры направлены на повышение дисциплины в сфере теплоснабжения и оперативное устранение нарушений, которые могут повлиять на бесперебойное начало отопительного сезона.

Кроме того, парламентарий указал на то, что в начале отопительного сезона традиционно поступает много жалоб от граждан на отсутствие тепла и задержки с его подачей. Он подчеркнул, что новый закон должен повысить ответственность должностных лиц, в чьем ведении находятся эти процессы.

Как ранее сообщил 5-tv.ru, в России предложили запретить отключать должникам услуги ЖКХ без суда. Новая норма призвана защитить от произвола управляющих компаний.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

В России введут штрафы за нарушения при подготовке к отопительному сезону
