Отключать должников от услуг ЖКХ без суда предлагают запретить в России

В России предлагают запретить отключать должникам услуги ЖКХ без суда.

Новая норма должна защитить от произвола управляющих компаний, пишут «Известия». По действующему закону, поставщики ресурсов могут приостановить подачу воды и тепла, если у владельца жилья есть задолженность. Но дело не всегда в безответственности. Долги могут накопиться, например, из-за потери работы. Суд, как третья сторона, способен заставить коммунальщиков действовать законно.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Госдуме рассказали об единоразовой субсидии на покупку жилья. Размер выплаты может достигать от 70% от стоимости жилища.

Получить деньги раз в жизни могут граждане России, которые относятся к льготным категориям и официально признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий. Основанием для признания нуждающимся является отсутствие жилья в собственности, несоответствие площади жилья установленной учетной норме на человека, нахождение в аварийном жилье или наличие тяжелого хронического заболевания у одного из членов семьи.

