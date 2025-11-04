Не только тарелки: неожиданные предметы, которые очистит посудомоечная машина

Детали бытовой техники, расчески и полки холодильника можно мыть в посудомойке

Многие хозяйки недооценивают возможности посудомоечной машины, однако этот бытовой прибор способен эффективно очищать не только тарелки и кастрюли, но и другие предметы. Об этом сообщает 7Дней.ru.

Специалисты отмечают, что в посудомойке можно без опаски мыть подставки для зубных щеток, которые со временем мутнеют и начинают неприятно пахнуть. Устройство также справляется с чисткой ваз сложной формы, куда невозможно добраться обычными ершиками.

Кроме того, в посудомоечной машине можно безопасно отмывать мыльницы, съемные детали бытовой техники, пластиковые расчески без щетины и деревянных элементов, а также стеклянные полки из холодильника.

Особое внимание эксперты уделили жировым фильтрам из кухонной вытяжки — одному из самых сложных элементов для ручной чистки. Посудомойка позволяет удалить загрязнения без применения агрессивных средств, при этом полностью устраняя жир и налет.

Специалисты подчеркнули, что перед использованием техники для подобных целей стоит ознакомиться с инструкцией, чтобы убедиться, что конкретные детали или материалы подходят для мойки в посудомоечной машине.

