Не только тарелки: неожиданные предметы, которые очистит посудомоечная машина

Оказывается, в прибор можно положить и другие бытовые вещи.
Фото: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Детали бытовой техники, расчески и полки холодильника можно мыть в посудомойке
Многие хозяйки недооценивают возможности посудомоечной машины, однако этот бытовой прибор способен эффективно очищать не только тарелки и кастрюли, но и другие предметы. Об этом сообщает 7Дней.ru.
Специалисты отмечают, что в посудомойке можно без опаски мыть подставки для зубных щеток, которые со временем мутнеют и начинают неприятно пахнуть. Устройство также справляется с чисткой ваз сложной формы, куда невозможно добраться обычными ершиками.
Кроме того, в посудомоечной машине можно безопасно отмывать мыльницы, съемные детали бытовой техники, пластиковые расчески без щетины и деревянных элементов, а также стеклянные полки из холодильника.
Особое внимание эксперты уделили жировым фильтрам из кухонной вытяжки — одному из самых сложных элементов для ручной чистки. Посудомойка позволяет удалить загрязнения без применения агрессивных средств, при этом полностью устраняя жир и налет.
Специалисты подчеркнули, что перед использованием техники для подобных целей стоит ознакомиться с инструкцией, чтобы убедиться, что конкретные детали или материалы подходят для мойки в посудомоечной машине.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
87%
Нашли ошибку?