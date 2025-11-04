Не только тарелки: неожиданные предметы, которые очистит посудомоечная машина

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 64 0

Оказывается, в прибор можно положить и другие бытовые вещи.

Что можно ставить в посудомойку

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Детали бытовой техники, расчески и полки холодильника можно мыть в посудомойке

Многие хозяйки недооценивают возможности посудомоечной машины, однако этот бытовой прибор способен эффективно очищать не только тарелки и кастрюли, но и другие предметы. Об этом сообщает 7Дней.ru.

Специалисты отмечают, что в посудомойке можно без опаски мыть подставки для зубных щеток, которые со временем мутнеют и начинают неприятно пахнуть. Устройство также справляется с чисткой ваз сложной формы, куда невозможно добраться обычными ершиками.

Кроме того, в посудомоечной машине можно безопасно отмывать мыльницы, съемные детали бытовой техники, пластиковые расчески без щетины и деревянных элементов, а также стеклянные полки из холодильника.

Особое внимание эксперты уделили жировым фильтрам из кухонной вытяжки — одному из самых сложных элементов для ручной чистки. Посудомойка позволяет удалить загрязнения без применения агрессивных средств, при этом полностью устраняя жир и налет.

Специалисты подчеркнули, что перед использованием техники для подобных целей стоит ознакомиться с инструкцией, чтобы убедиться, что конкретные детали или материалы подходят для мойки в посудомоечной машине.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+8° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
80.89
-0.09 93.38
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:25
Путин поздравил «Рособоронэкспорт» с 25-летием и отметил его достижения
10:58
Врач объяснил причины слезотечения у пожилых людей
10:40
Диетолог предупредила о рисках дефицита омега-3 у беременных вегетарианок
10:20
Не только тарелки: неожиданные предметы, которые очистит посудомоечная машина
10:02
«Он верил, что сможет»: как Роман Попов провел последние недели жизни
9:35
«Поколениями брали детей за кулисы»: Валерия вступилась за родившую Тодоренко

Сейчас читают

«До мурашек»: Барановская о возвращении Аи из группы «Город 312» на сцену
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 ноября, для всех знаков зодиака
Лунный календарь красоты: гороскоп стрижек на ноябрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Дмитриевская родительская суббота в 2025 году: что делать
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео