«Почти идеальная пара»: семья Макрона вновь оскандалилась

А вот французы с этого дня окончательно погрузились в семейный конфликт четы Макронов. Уж слишком подробно описаны проблемы Эмманюэля и Брижит в книге «Почти идеальная пара», которая вышла сегодня. И это не биография, а скорее грязное белье, которое обычно не принято выносить из дома. Пощечины, измены, тайные романы, на фоне рекордно низкого рейтинга французского лидера, похоже, эту семейную драму превращают в политический спектакль. И его детали знает корреспондент «Известий» Павел Матвеев.

Получить от жены, мягко скажем, в лицо, да перед телекамерами — такое себе удовольствие. Если вы при этом президент Франции — еще более «такое». Но если вы президент Франции и у вас нормальные советники — даже такой конфуз можно обернуть себе на пользу. С согласия жены, наверное, хотя это не точно.

«По сути, это была семейная сцена. Она увидела сообщение от известной личности — иранской актрисы Гольшифте Фарахани. Президент в течение нескольких месяцев поддерживал с ней платонические отношения. Сообщения зашли довольно далеко — их содержание мне пересказывали приближенные люди. Что-то вроде: „Вы очень красивы“ и так далее. Это вызвало напряжение внутри пары», — говорит журналист Paris Match в эфире RTL Флориан Тардиф.

Почему же книга выходит именно сейчас? Сколько уже времени Макрону перемывают косточки — мол, жена у него какая-то не такая — то она ему в матери годится, то она вообще мужчина*. Вот что нашему каналу рассказала американская журналистка, давно наблюдающая за четой Макронов.

«Я не думаю, что можно не знать, что твоя жена — мужчина*. Думаю, это невозможно не выяснить. И, вероятно, есть причина, по которой у них нет общих детей. Потому что двое мужчин* не могут иметь ребенка. Так что, безусловно, Эммануэль знал», — говорит американский журналист Кэндис Оуэнс.

А теперь получается, что и жена — нормальная французская женщина, чуть что — сразу бац скалкой. И президент — нормальный французский мужик, — по дамам сохнет. И дама у него — красавица, к тому же в «Пиратах Карибского моря» снималась. И пусть насмехаются мировые элиты. Даже главный вроде бы союзник — или бывший?

«Жена Макрона обращается с ним крайне плохо — он до сих пор не оправился после той самой пощечины», — замечал президент США Дональд Трамп.

При всем уважении к Трампу, тут немного не в том дело. Посмотрите на рейтинг Макрона. Эта зеленая шкала — она же ниже плинтуса. А впереди выборы. У Макрона — два срока позади. Баллотироваться он не может. Но хочет.

Макрону нет и 50-ти. В таком возрасте иная политическая карьера еще только начинается. Осталось только с супругой договориться. Она же все-таки — хоть и нормальная французская женщина, но не такая молодая.

«Один близкий к президенту человек сказал мне: то, что происходит с ними из-за разницы в возрасте, раньше считалось проблемой, потом перестало ею быть, а теперь снова становится. Ей скоро исполнится 75, ей хочется наслаждаться временем с детьми и внуками. Она говорила: „Я мечтаю о доме у моря с голубыми ставнями“. А он — нет, он хочет вернуться», — рассказал Флориан Тардиф.

Да и пусть полощут имя в прессе. Здесь азбука на букву «ц» — целесообразность. С одной стороны, книга скандальная — имидж как будто бы должен просесть. Но с другой, — этот скандал — явная игра на повышение.

* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.