Трамп прибыл в Дом народных собраний в Пекине на встречу с Си Цзиньпином

Рита Цветкова
Рита Цветкова

Президент США находится в Китае с официальным трехдневным визитом.

Американский лидер Дональд Трамп прибыл на встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Переговоры пройдут в Доме народных собраний на площади Тяньаньмэнь в Пекине. Накануне глава Белого дома прилетел в Китай в рамках официального визита по приглашению главы государства.

У Дома народных собраний Трампа встретили почетный караул и военный оркестр, в честь его приезда также был дан пушечный залп. По завершении торжественной церемонии лидеры двух стран обсудят вопросы экономики, энергетический кризис, дальнейшие продажи оружия из США Тайваню, конфликт на Ближнем Востоке и Украине. Затем состоится банкет.

Президент США пробудет в КНР до 15 мая. В составе его делегации — американские предприниматели, в том числе руководители компаний Nvidia, Tesla и SpaceX, Apple, Boeing и BlackRock. Глава Белого дома планирует попросить Си Цзиньпина «открыть» его страну для американских компаний. Основные мероприятия запланированы на 14 и 15 мая. Перед отъездом председатель КНР и его гость проведут совместную фотосессию, чаепитие и обед.

Ранее, писал 5-tv.ru, политолог Екатерина Заклязьминская заявила, что встреча Трампа и Цзиньпина будет бессмысленной, если не положит конец или не сдвинет с мертвой точки торговую войну. По мнению эксперта, главы КНР и Штатов в первую очередь должны достичь соглашения в вопросах торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

