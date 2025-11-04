Настигла карма: певица Слава рассказала про измены бывшего

Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 69 0

Артистка рассказала о своих чувствах.

Почему Анатолий Данилицкий изменял певице Славе

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Певица Слава считает измены своего бывшего Данилицкого кармой

Певицу Славу настигла карма. Так считает сама артистка, пишет 7Дней.ru.

Слава поделилась в эфире передачи на федеральном канале откровениями о своем романе с бизнесменом Анатолием Данилицким, с которым они были вместе на протяжении более 20 лет. Но история их отношений началась с непростой ноты — на момент знакомства Анатолий был женат.

Слава не скрывает, что тогда ее не смущал статус Данилицкого.

«Мне было все равно, женат он или нет. Можете выставить меня полной сволочью. Я не хотела лезть ни в чью семью. Мне нужна была просто финансовая поддержка сильного человека», — призналась она.

В тот период ее мечты о музыкальной карьере и стабильной жизни были главными приоритетами, и она не задумывалась о последствиях своего выбора. Только сейчас, оглядываясь назад, певица начинает осознавать тяжесть своих поступков.

Недавно Слава сама оказалась в роли обманутой.

Измены ее партнера стали для нее настоящим ударом. Певица отметила, что устала от постоянных предательств и предательства. Теперь, вероятно, в жизни Славы мог сработать эффект бумеранга.

«Карма, наказание, наверно, так и есть. Но если я буду жить прошлым, я точно не выдержу», — говорит певица.

Слава также призналась, что семейная жизнь с Данилицким негативно сказалась на ее здоровье. Она начала проходить курс психотерапии, чтобы справиться с эмоциональными переживаниями.

«Психотерапевт сказал, что меня поломали жестко. Раньше надо было с этим заканчивать», — добавила она.

