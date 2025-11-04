Умер народный артист России Юрий Николаев

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков Срочная новость 389 0

Знаменитый телеведущий и актер ушел из жизни на 77-м году жизни после продолжительной болезни.

Фото: © РИА Новости/Владимир Песня

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Умер известный телеведущий и актер, народный артист РФ Юрий Николаев. Ему было 76 лет. О смерти Николаева сообщил народный артист России Николай Цискаридзе в своем Telegram-канале.

«Юрий Николаев ушел на небеса… Совсем недавно мы в эфире Сегодня вечером вместе отмечали профессиональный юбилей Человека, который зажег так много звезд… И вот только что пришло известие, что его не стало… Как горько! Давайте вместе вспомним… Светлая память», — написал артист балета.

Ранее 4 ноября стало известно, что Юрий Николаев был госпитализирован в одну из больниц в Москве. Состояние телеведущего резко ухудшилось утром, когда он был у себя дома. На скорой Николаев был доставлен в больницу и находился в реанимации.

Известно, что в течение 15 лет народный артист боролся с раком кишечника.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+8° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.89
-0.09 93.38
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:01
Звезда на все времена: Чем запомнился Юрий Николаев
20:56
Умер народный артист России Юрий Николаев
20:32
Молдавия лишилась украинской электроэнергии
20:09
Путин: выставка «Россия» — это уникальный проект
19:50
«Не совсем поняла»: Валерия оценила музыку в фильме «Алиса в стране чудес»
19:30
Путин: Россия стремится к дружбе и сотрудничеству со всеми народами на земле

Сейчас читают

Издевались, давая надежду на спасение: боевики ВСУ убили пытавшуюся покинуть Купянск мирную жительницу
«Великий хирург»: митрополит Тихон про святого Луку
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Звезда на все времена: Чем запомнился Юрий Николаев

Интересные материалы

Дмитриевская родительская суббота в 2025 году: что делать
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео