В Госдуме напомнили о штрафах за неправильную резину

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 39 0

Требования к покрышкам закреплены в специальном перечне от правительства.

За что штрафуют российских владельцев автомобилей

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Депутат Госдумы Федяев предупредил о штрафе за использование неправильной резины

Российских автовладельцев могут оштрафовать за использование зимних шин с глубиной протектора менее четырех миллиметров или за установку на одной оси летней и зимней резины. Об этом ТАСС заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев.

Депутат напомнил, что требования к покрышкам закреплены в установленном правительством перечне неисправностей и условий, запрещающих эксплуатацию транспортных средств.

Федяев подчеркнул, что за несоблюдение этих правил, согласно статье 12.5 КоАП «Управление транспортным средством при наличии неисправностей», нарушителей ждет административный штраф в размере 500 рублей.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, автомобилистам без флага России на номере грозит штраф. Согласно новому ГОСТу, разместить флаг на номерных знаках обязаны только те, кто зарегистрировал машину после 1 января 2025 года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

+8° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.89
-0.09 93.38
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:19
Лидеры ЕС пропустят саммит в Колумбии из-за страха перед Трампом
6:00
«Панцирь» против дрона ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 ноября, для всех знаков зодиака
5:38
Атомный авианосец США «Джордж Вашингтон» вошел в порт Пусан в Южной Корее
5:20
Акции компаний «Яшкино» и «Кириешки» передали в доход государства
5:01
В Госдуме напомнили о штрафах за неправильную резину

Сейчас читают

Названа возможная причина крушения самолета MD-11 в США
«Его любила вся страна»: поэт-песенник Шаганов о смерти Юрия Николаева
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Звезда на все времена: Чем запомнился Юрий Николаев

Интересные материалы

Дмитриевская родительская суббота в 2025 году: что делать
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео