Вручение госнаград в Кремле: кого наградил Путин в День народного единства

А в Кремле прошла торжественная церемония вручения государственных наград. Их удостоены те, кто укрепляет единство нашей страны. Среди лауреатов — представители самых разных профессий, религий и национальностей. Причем не только из России. По словам Владимира Путина, у нашей страны немало преданных друзей, труд которых помогает сближать народы. Подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Максима Приходы.

Многообразие — как оно есть. В Екатерининском зале гостей в классических костюмах едва ли не меньше, чем в религиозном облачении. Вот, главный раввин оживленно обсуждает со своим соседом протестантом-пятидесятником, что будет делать, если президентское мероприятие вдруг придется на Шаббат!

«Я ему ответил, что, к сожалению, запрещено, потому что ходить на работу в субботу нельзя. Поэтому ни разу не было случаев, чтобы это совпало с субботой», — объяснил главный раввин федерации еврейских общин РФ Берл Лазар.

У России в этом плане — уникальный опыт. То, что страна, в которой сотни национальностей и десятки религий и конфессий, остается сплоченной — результат серьезных усилий, которые заслуживает наград.

Президентскую премию за вклад в укрепление единства нации вручают как раз 4 ноября. Среди лауреатов — те, кто больше других делает для того, чтобы многонациональная, мультиконфессиональная и такая разная Россия оставалась единой.

Премия учреждена в 2016 году, праздник — День народного единства — в 2005-м. Хотя связанные с ним события уходят корнями в глубину веков! И свершения сегодняшнего дня — важно воспринимать через призму этого исторического опыта.

«Этот праздник учрежден в память о подвиге нашего народа. Более четырех веков назад, вставшего на защиту независимости родины. Именно его великая сплоченность, ответственность и долг перед Отечеством позволили укрепить государственные устои, отстоять священное право держаться собственных корней и нравственных опор. И сегодня, сохраняя эти традиции, мы мирным, созидательным и ратным трудом защищаем суверенитет, честь и достоинство родной России», — заявил президент.

Оттого так важно, чтобы внутри страны сохранялся позитивный диалог между самыми разными россиянами. Первый в списке награжденных — Патриарх Кирилл. Еще в 93-м он организовал «Всемирный Русский Народный Собор» — межконфессиональный форум, на котором встречаются гражданское общество и государство.

«Верность нашему единству на основе общих духовных ценностей поддерживает „Всемирный Русский Народный Собор“. Глава этого авторитетного общественного объединения Патриарх московский и Всея Руси Кирилл неустанно продвигает идеи диалога и сотрудничества всех конструктивных сил России, русских общин из ближнего и дальнего зарубежья. Сердечно благодарю Его Святейшество за огромный вклад в укрепление единства Российской нации», — обратился Путин.

По количеству букетов на столе в начале мероприятия можно было понять, сколько среди лауреатов женщин. Первая — Наталья Виртуозова, одна из тех, благодаря кому стала возможна выставка «Россия». Где наглядно стало ясно: насколько богата многообразна наша страна.

«Сейчас такой период, когда у каждого есть простая потребность гордиться своей страной», — отметила Виртуозова.

Разнообразие культур народов России отражено и в одном из самых ярких просветительских проектов — Большом Этнографическом Диктанте. Только в 2024 году в нем приняли участие более 3,5 миллиона человек. Его авторы Павел Орлов и Анна Габдуллина подчеркивают — Россия тем и прекрасна, что такая разная!

«За многие века в России сложился уникальный опыт сосуществования народов. И даже, пожалуй, это не совсем верное слово, сложился опыт дружбы народов. Мы всегда вместе, и в горе, и в радости. Вместе противостоим врагу и вместе отмечаем праздники. Вместе строим города и вместе лепим пельмени на Новый год», — выступила Габдуллина с трибуны.

Всего в списке награжденных — более 30 человек. Помимо премий за укрепление единства, они были удостоены орденов «За заслуги перед Отечеством», «За доблестный труд», Почета, Александра Невского. А еще — орденов Дружбы и Медалей имени Пушкина. Их получили в основном граждане других государств.

«У России немало преданных друзей. И сегодня, в День Народного Единства, с нами яркие представители интеллектуальных, творческих, деловых кругов разных государств», — отметил президент.

Элизео Бертолази — итальянец. Один из тех, кто правильно понимает происходящее на юго-востоке Украины и не боится транслировать эту столь не популярную на Западе позицию.

«Я хотел бы посвятить эту награду жителям Донбасса и моему любимому городу Донецку. В одной из донецких школ на плакате я прочитал слова, которые выражают их героизм: „Мой город стоит на крови за то, что не встал на колени“. Я восхищен патриотизмом, мужеством и достоинством этих людей!» — отметил Бертолази.

А это — Юстус Франц. В юности мечтал играть симфонии Чайковского и Рахманинова. И ничто сегодня не заставит его отказаться от русской культуры!

«Я думаю, что музыка — это мост для наших людей, и это самая важная вещь», — отметил он.

4 ноября для нашей страны — день не столько торжественный, сколько наполненный рефлексией. 400 с лишним лет назад Российское государство столкнулось с перспективой полного уничтожения и краха. Но наш народ нашел силы отвести страну от края этой пропасти.

«Народное единство — это праздник выше политики, выше политических пристрастий. Понимание того, что будущее России возможно лишь при единстве народов, живущих в ней, конечно же очень важно», — заявил спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

И награды — это отражение того внимания, которое наше государство уделяет важнейшему делу — сохранению нашей сплоченности.

«Ценность нашего единства неоспорима. Мы умеем смыкать ряды для решения общих задач перед лицом глобальных вызовов и угроз и вместе радоваться победам, достижениям и успехам», — заявил Путин.

И лозунг, сочиненный на испанском, и звучавший на разных языках, в этот день как никогда актуален именно на русском.

«Когда мы едины, мы непобедимы», — произнес Митрополит Московский и Всея Руси Корнилий.

