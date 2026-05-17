Над Севастополем и Черным морем сбили 25 беспилотников ВСУ

Мурад Устаров
Фрагменты БПЛА повредили несколько домов и высоковольтную линию.

Атака беспилотников на Севастополь 17 мая — новости

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Силы противовоздушной обороны уничтожили 25 украинских дронов над Севастополем и в акватории Черного моря. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Сбито 25 БПЛА над морем и разными районами города. По предварительной информации, никто из людей на пострадал», — написал он.

Развожаев отметил, что российские военные продолжают отражать действия ВСУ. Так, ПВО и огневые группы сбили в районе Кара-Кобы беспилотник с большим количеством взрывчатки.

При этом он заявил о повреждениях, случившихся в результате атаки киевского режима. В частности, фрагменты ликвидированного дрона упали на высоковольтную линию, из-за чего в городе наблюдаются перебои с электричеством. По словам главы города, восстановительные работы начнутся после снятия тревоги.

Кроме того, губернатор рассказал, что упавшие части летательных аппаратов повредили пять многоэтажных и три частных дома в Севастополе.

Ранее в Москве за прошедшие сутки уничтожили 50 беспилотников ВСУ.

