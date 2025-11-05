«Буду пугать животом»: Аврора Киба намекнула на беременность от Лепса

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 30 0

В 2026 году влюбленные могут наконец сыграть свадьбу.

Фото: Булкин Сергей/ТАСС

Аврора Киба, 19-летняя блогер и невеста народного артиста РФ Григория Лепса, вновь подогрела слухи о скорой свадьбе с артистом и возможной беременности. Поводом стал ее новый пост на странице в социальных сетях. Девушка опубликовала видео, приуроченное к Хэллоуину, где появилась в белом платье и загадочно подписала ролик.

«Этот Хэллоуин я провела дома, болея. Но попугать вас напоследок все-таки решила. А то в следующем году, может, такой возможности уже не будет. Ну, буду пугать животом», — говорится в публикации.

Подписчики сразу решили, что речь идет о замужестве и грядущем пополнении. Некоторые отметили, что Аврора уже не впервые намекает на перемены в личной жизни — еще летом она отвечала на вопросы поклонников о дате свадьбы с Лепсом, заявив, что торжество вечно переносится по инициативе певца.

О романе 62-летнего народного артиста и юной модели стало известно в 2024 году, когда Лепс представил возлюбленную на премии МУЗ-ТВ. Артист познакомился с девушкой через ее родителей, а вскоре подарил ей кольцо стоимостью около 1,5 миллиона рублей.

Пара регулярно становится предметом обсуждения из-за разницы в возрасте, но, судя по совместным фото и постам, они не обращают внимания на критику. По словам Кибы, все идет своим чередом, и, возможно, в 2026 году влюбленные наконец сыграют свадьбу.

