Лекарства для больных рассеянных склерозом пропали из аптек по всей России

Десятки тысяч россиян сейчас в поисках препарата для лечения рассеянного склероза. Жизненно важные ампулы пропали из аптек сразу в нескольких регионах. В их числе — крупнейшие города страны: Петербург, Москва, Новосибирск и Екатеринбург. Причем, достать лекарство нельзя даже за деньги. С чем связан такой дефицит, и как это может сказаться на здоровье пациентов — узнала корреспондент «Известий» Нина Катаева.

Поиск лекарства превратился для Марины в игру на выживание. У нее рассеянный склероз. При таком диагнозе вводить инъекции нужно каждый день.

«Очень долго если не ставлю препарат, у меня начинается головокружение, слабость в организме. Усталость постоянная», — рассказала жительница Екатеринбурга Марина Мигачева.

После автомобильной аварии, комы и реанимации диагноз «рассеянный склероз» для Марины звучал как приговор. Препарат, который поддерживает здоровье, можно получать бесплатно. Но с начала этого года он регулярно стал пропадать из аптек.

Рассеянный склероз — заболевание коварное. Иммунная система перестает различать «своих» и «чужих», и вместо того, чтобы защищать организм, восстает против него. Бьет по оболочке нервов спинного и головного мозга. В результате отнимаются руки и ноги, падает зрение, возникает синдром хронической усталости. Вылечить рассеянный склероз нельзя. Можно только замедлить его развитие.

«Недоступность лекарственного препарата пациенту может привести к обострениям, может привести к инвалидизации. Глатирамера ацетат, он не излечивает, как и многие другие препараты рассеянного склероза, но он создает возможность для длительной ремиссии», — рассказал врач-невролог, профессор Самарского государственного медицинского университета Ян Власов.

Без постоянного лечения, пациенту грозят вегетативные и чувствительные нарушения, ухудшение зрения, эпилептические припадки. И вот, столь необходимый препарат исчез с полок аптек в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Оренбуржье, Свердловской области и ряде других регионов. Дефицит в государственных и частных сетях.

Пока полки аптек пустые, пациенты теряют не дни, а функции организма. Рассеянный склероз еще называют «болезнью с тысячей лиц». То есть, даже врачам неизвестно, по какому именно органу он ударит в первую очередь. И уж тем более, сколько пациент сможет сопротивляться болезни без терапии.

Препараты для больных рассеянным склерозом в России создают пять фармкомпаний. И новость о нехватке лекарства стала для них неожиданностью. На запрос «Известий» производители отвечают: остановок и сбоев на конвейере не было.

В Минздраве дефицит жизненно важного препарата признают. Но причины недостачи до сих пор не названы.

«По результатам закупок, лекарственный препарат глатирамера ацетат поступал на территорию Свердловской области в 2025 году с нарушением сроков, предусмотренных контрактами. Дополнительно сообщаем, что возмещение затрат, за приобретенные самостоятельно лекарственные препараты, нормативными документами не предусмотрено», — заявили в министерстве здравоохранения Свердловской области.

Действительно, глатирамера ацетат можно получить не только по льготе. За одну коробочку в аптеках просят от восьми до 30 тысяч рублей. Для большинства — непозволительная роскошь. При этом хватает препарата всего на несколько недель.

Москвичка Светлана Маликова узнала о том, что собственный иммунитет пытается ее уничтожить, три года назад. Рецепт всегда на руках, но теперь доступ к терапии зависит от удачи.

«Последний рецепт, обслуженный, у меня был от 9 июня, я получила эту коробочку, мне хватило ее на месяц. И на этом выдача, к сожалению, прекратилась. Нам говорили по факту: препарата в аптеке не поступало, все надеются, все ждут, но вот что-то случилось», — рассказала Светлана Маликова.

Светлане повезло: после четырех месяцев ожидания для нее нашли льготный препарат. Этого хватит до декабря. И если поставки не наладятся, то тысячи россиян, страдающих от рассеянного склероза, рискуют оказаться в инвалидной коляске.

